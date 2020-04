Live Week, la promozione di Fca per il rilancio. Tagliandi online con sconti fino a 15.000 euro

TORINO – Mentre si prepara a riaprire le fabbriche, Fca alletta gli italiani con una promozione di “emergenza”. Nel senso che anticipa gli sconti per l'acquisto delle auto dei prossimi mesi. E le cifre sono importanti: nel caso della Jeep Grand Cherokee arrivano anche a 15.000 euro. Per un'Alfa Romeo Giulietta comprata con il finanziamento sono invece 9.000. L'operazione Live Week è stata lanciata nel corso dei fine settimana di Pasqua e vale per tutti i marchi del gruppo, incluso Fiat Professional.

Agli interessati basta scaricare il tagliando a disposizione sul sito di ciascun brand. La promozione non è illimitata: i coupon si possono ottenere fino al 18 aprile e vanno usati entro il 30 giugno per i veicoli commerciali ed entro la fine di luglio per gli altri. In pochi giorni, Fca ha fatto sapere di aver già contabilizzato richieste per oltre 7.000 “buoni sconto”. In una nota, il gruppo spiega di aver messo in atto «azioni concrete per supportare tutti i cittadini che, pur nell’emergenza sanitaria, stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth». L'Italia era già stata scelta come mercato pilota anche per sperimentare le visite virtuali in concessionaria grazie all'utilizzo della app Google Hangouts Meets.

Tra i vantaggi della promozione ci sono anche la possibilità di pagare la prima rata nel gennaio del 2021, in caso di acquisto con una formula di finanziamento, una serie di accessori gratuiti inclusi nel prezzo per un certo numero di auto in pronta consegna, ulteriori incentivi per i clienti con partita Iva e, in caso di acquisti di modelli Fiat Professional, riduzioni aggiuntive del 5% rispetto al 22% applicato sulla 500L Pro ed al 38% sul Ducato.

Il tagliando assicura sconti di 8.500 euro per l'acquisto di un'Alfa Romeo Stelvio e 7.000 per quello di una Giulia. Jeep garantisce anche riduzioni di 6.000 euro sulla Renegade e sulla Compass, mentre i bonus di Fiat sono compresi fra i 4.000 euro della Panda ed i 6.500 della 500L (con finanziamento). Comprare una Lancia Ypsilon con la promozione Live Week può costare fino a 4.000 euro in meno. Il coupon per la Abarth 595 vale invece 3.000 euro. Una rondine non fa primavera e una promozione non salva il mercato, ma di sicuro male non fa. Nemmeno al morale.