Locauto evolve Elefast, il noleggio online diventa ancora più efficiente e rapido: H24 7 giorni su 7

MILANO - Locauto, l'azienda tutta italiana che da 30 anni opera nelle varie «specialità» del noleggio (breve, medio e lungo termine), anche come partner nazionale di Enterprise, colosso globale del settore, crede nella tecnologia come strumento per consolidare il proprio business rendendo sempre più rapido ed efficiente il rapporto con la clientela.

L'offensiva «telematica» è stata avviata nel 2016 con il lancio di Locauto Elefast che ha rappresentato una prima assoluta a livello europeo per quanro riguarda il noleggio a breve termine: una soluzione che consente a chi deve noleggiare un'auto di effettuare online l'intera pratica, senza doversi recare in agenzia e senza il rischio di lunghe attese davanti al banco di una delle 45 sedi con cui la società presidia tutto il territorio nazionale.

Adesso Elefast è pronto per entrare nella seconda fase, che promette ancora più efficienza e soprattutto una maggiore rapidità, abbinata alla possibilità di effettuare l'intera pratica del noleggio in qualsiai momento, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. L'«evoluzione della specie», che segue un biennio che ha fornito risultati più che lusinghieri, avviene sempre nell'ambito della stessa partnership tra Locauto e Targa Telematics, il «fornitore tecnologico» che ha provveduto a rende ancora più funzionale il software che presiede all'intera operazione.

Al centro di tutto c'è ovviamente l'immancabile app, che a seconda dello smartphone utilizzato dal cliente deve essere scaricata dagli store Apple o Android. Una volta disponibile, l'app consente di abbinare la comodità di accesso propria del car sharing con i vantaggi del noleggio a breve termine Locauto, che mette a disposizione dei clienti vetture sempre pulite, con il serbatoio pieno e rigorosamente controllate a ogni rientro, mentre la piattaforma Targa Telematics è collegata alla centrale operativa in grado di assistere il cliente per qualsiasi necessità.

Tra le nuove funzionalità offerte da Elefast è prevista per esempio la possibilità di scegliere l'auto direttamente al parcheggio, di modificare una prenotazione effettuata in precedenza e di cambiare in corsa il tipo di vettura da noleggiare attiggendo alla ricca e articolata flotta di Locauto, il cui Smart mobility director Giuliano Benaglio vede nella nuova versione di Elefast «un deciso passo avanti verso la smart mobility, un concetto di mobilità tecnologica e a basso impatto ambientale che appare davvero a misura di cittadino».

Gli fa eco dall'altra «sponda» della partnership Silvia Salemi, chief marketing officer di Targa Telematics, evidenziando come la sua società «si sia occupata non solo della tecnologia, ma anche di tutti gli aspetti connessi con l'erogazione di un servizio innovativo. Con la sua app mobile, Elefast diventa abilitatore di una mobilità come servizio, capace di fornire all'utente una customer-experience sempre più appagante e personalizzata».