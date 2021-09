LoJack lancia iOn, la nuova piattaforma per gestire in tempo reale i veicoli aziendali e le risorse mobili

Un’innovativa piattaforma che semplifica il monitoraggio e la tracciabilità delle flotte aziendali, la visualizzazione delle attrezzature e della forza lavoro; mette a disposizione le informazioni strategiche per aumentare l'efficienza della flotta, il risparmio sui costi e la sicurezza.

Con questi obiettivi nasce CalAmp iOn by LoJack, l’innovativo sistema lanciato oggi sul mercato italiano da LoJack, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati. La piattaforma iOn fornisce informazioni in tempo reale su dati strategici relativi ai veicoli, ai conducenti, alle risorse e alle attrezzature che consentono di prendere decisioni informate in grado di semplificare le operazioni della flotta.

La soluzione aiuta gli operatori dei settori flotte, trasporti e dell’industria a ridurre i costi, ad aumentare l'efficienza operativa e a migliorare la sicurezza della flotta. Le informazioni accessibili dalla piattaforma consentono ai gestori delle flotte di migliorare:

l’efficienza del flusso di lavoro: grazie a dashboard intuitive e alla stratificazione delle mappe si fornisce una visione complessiva dell'intera flotta e della forza lavoro;

la sicurezza, con accesso a rapporti ed alert che richiedono un intervento immediato per affrontare situazioni critiche, come guasti del veicolo, comportamenti di guida pericolosi e incidenti;

il risparmio sui costi: il software mette gli operatori in condizione di ridurre i costi del carburante e delle riparazioni attraverso la gestione intelligente delle manutenzioni; attraverso il servizio con iOn Tag, inoltre, avvisa i conducenti quando un’attrezzatura è stata dimenticata; l’utilizzo del geofence intorno agli uffici consente poi di rilevare ingressi e uscite, automatizzando la gestione di orari e presenze;

la visibilità di tutti gli asset strategici, delle condizioni stradali, del meteo, del traffico e di altri indicatori rende i flussi di lavoro operativi più fluidi, efficienti e sicuri.

Con il software di business intelligence CalAmp iOn by LoJack, i gestori delle flotte sanno esattamente dove si trovano le loro risorse e le possono allocare rapidamente sul campo.

“CalAmp ha alle spalle decenni di esperienza nelle tecnologie di intelligenza connessa che migliorano la gestione, l'efficienza e la sicurezza di flotte e asset", ha affermato Maurizio Iperti, Senior Vice President di LoJack EMEA e Amministratore Delegato di LoJack Italia. "Lanciando CalAmp iOn, siamo convinti di mettere tale esperienza al servizio di un'ampia gamma di operatori in tutta Italia per aiutarli a prendere decisioni, in modo smart, che semplificheranno le loro operazioni e guideranno le aziende verso un maggiore valore di mercato".