LoJack raggiunge quota di 13.800 veicoli rubati recuperati in Italia

In un momento contrassegnato dalla scarsa disponibilità di autovetture nuove sul mercato, proteggere la propria auto dal furto assume un valore ancora più rilevante. A confermarlo è una recente analisi di LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, che ha fatto il punto su quali risultati hanno conseguito in tutto il mondo le attività di rilevamento e recupero di auto rubate e la collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Il valore complessivo dei veicoli recuperati grazie alla tecnologia LoJack/CalAmp ha raggiunto quota 1,5 miliardi di dollari e include i recuperi per un valore 563 milioni di sterline portati a termine grazie all’operato dell’azienda Tracker in Inghilterra, 290 milioni di euro grazie a LoJack Italia e oltre 8 miliardi di dollari tramite il lavoro di LoJack Messico.

Queste consolidate tecnologie utilizzano sistemi in radiofrequenza, il tracciamento mobile e GPS e possono contare sulla presenza del Team Sicurezza, composto da esperti attivi sul territorio che aiutano i proprietari, i concessionari, i noleggi auto e le compagnie di assicurazione di tutto il mondo nel recupero dei veicoli rubati. La tecnologia LoJack viene adottata in numerosi Paesi, fra cui Spagna, Belgio, Olanda, Sud Africa, Argentina, Cile, Perù ed Ecuador.

“Mentre i ladri di tutto il mondo elaborano metodi sempre più sofisticati per mettere a segno il furto delle automobili, i nostri clienti sono rassicurati dal sapere che le nostre soluzioni tecnologiche li aiutano a proteggere i loro investimenti e a prevenire le perdite. Siamo orgogliosi di poter fare la differenza e di aiutare a creare comunità più sicure in ogni paese in cui siamo attivi” ha affermato Maurizio Iperti, Senior Vice President di LoJack EMEA e AD di LoJack Italia. “Abbiamo lavorato per migliorare le nostre soluzioni di intelligenza connessa rispondendo alle sfide delle nuove forme di mobilità, per fornire alle Case Automobilistiche, ai proprietari di flotte aziendali, alle agenzie di noleggio e ai conducenti consapevolezza, tecnologie e supporto sempre più efficaci”.

I mercati in cui è attivo il Gruppo CalAmp offrono oggi uno spaccato sul fenomeno furti d’auto, con trend relativi ai modelli più rubati e alle tecniche più utilizzate dai ladri nei principali Paesi: in Inghilterra Tracker nel 2020 ha ritrovato veicoli rubati per un valore complessivo di oltre 9 milioni di sterline. I tre modelli più soggetti a furto e recupero sono stati Range Rover Sport, Vogue e Autobiography. Ulteriori analisi hanno mostrato che il 93% dei furti ha riguardato automobili dotate di sistemi keyless, rubato spesso grazie agli attacchi “a staffetta”, con cui i ladri dirottano il segnale della chiave dell’auto così da sbloccare a distanza le porte e avviare il motore.

LoJack Italia nello scorso anno ha contribuito al recupero in Italia di veicoli per un valore di 38,4 milioni di €. Il modello più rubato è stata la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500X e dalla Toyota RAV4. Il furto di vetture sportive ha costituito il 41% del totale nella seconda metà del 2020, mentre l’82% ha riguardato auto dotate di sistema keyless (in aumento del 3% rispetto al 2019).

LoJack Messico nel 2020 ha recuperato veicoli per quasi 523 milioni di dollari. Il modello più rubato è stato Volkswagen Vento, seguito da Volkswagen Jetta e Seat Ibiza. L’82% dei furti è stato realizzato a seguito di episodi di violenza e minacce e in percentuale minore dalla manomissione dei sistemi keyless, compresi gli attacchi a relè, la clonazione e i sistemi di deviazioni delle chiavi.

Le soluzioni di mobilità connessa LoJack oggi includono l’app LoJack, che fornisce dati sulla posizione del veicolo, avvisa in caso di tentato furto e fornisce assistenza stradale in caso di necessità grazie al servizio di gestione intelligente degli incidenti CrashBoxx, che permette di avere informazioni immediate e complete sui sinistri.