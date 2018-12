A Los Angeles Auto Show tante vetture da sogno: nuova 911, e-tron GT, Serie 8 Cabrio

LOS ANGELES - L’America che si affaccia dall’altra parte del mondo ha un balcone che si chiama California e il Salone dell’automobile di Los Angeles che tradizionalmente accompagna il mercato di zio Sam verso la chiusura di anno. Ed il 2018 si avvia verso un pareggio pressoché perfetto con 17 milioni di unità, ma con una prevalenza sempre più marcata dei Suv e dei truck che ormai pesano per il 68% delle vendite. La tendenza potrebbe proseguire ulteriormente visto che il prezzo del petrolio, dopo mesi di oscillazione tra 70 e 80 dollari, è sceso sotto la soglia dei 60 schiacciando la benzina sotto i 2,5 dollari al gallone, l’equivalente di 56 centesimi di euro al litro.

Messa così, sembrerebbe che l’America si accinga a dichiarare la morte dell’automobile tradizionale e il bando di quella straniera, ma non è così, soprattutto in uno stato come la California, da sempre all’avanguardia per la tecnologia, la sicurezza e l’ambiente. Una vera e propria locomotiva per l’intero paese con un pil che, se fosse uno stato indipendente, ne farebbe la quinta nazione al mondo e un mercato delle 4 ruote che vale 2 milioni di pezzi all’anno, vale a dire come e più dell’Italia, ma con 20 milioni in meno di abitanti e un sole che bacia le auto belle e sorride alle innovazioni.



Ecco perché Volvo al Convention Center lancia una provocazione con uno stand senza vetture, per parlare di mobilità, e Bentley ha scelto la Città degli Angeli per presentare la versione Convertibile della sua nuova Continental GT: l’eleganza della capote in tela per un’auto capace di spettinare anche un riccio, grazie al suo poderoso W12 6 litri biturbo da 635 cv per una cabalistica velocità massima di 333 km/h e uno 0-100 km/h in 3,8 secondi.

Non scherza neppure la nuovissima BMW Serie 8 Cabrio. Anch’essa per il tetto punta sul tessuto e un sistema che la chiude o la apre in 15 secondi fino a 50 km/h, mentre sotto il cofano porterà un diesel 3 litri 6 cilindri da 320 cv o un V8 4.4 biturbo da 530 cv (0-100 km/h in 3,9 s.), sempre con cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale. In Italia partirà da 114.700 euro. Si arricchisce anche la gamma della nuova Serie 3 con la M340i spinta da un motore 3 litri da 372 cv per uno 0-100 in 4,4 secondi. La Mercedes porta al debutto ufficiale la quarta generazione della sua prima auto di produzione americana, la GLE (ex Classe M) prodotta dal 1997 a Tuscaloosa, in Alabama, e rinnova la sua GT che diventa più tecnologica ed ancora più sportiva grazie alla versione R Pro, dedicata agli amanti della guida in pista e derivata dalle auto che corrono nei vari campionati GT3 e GT4. Ha un V8 4 litri ha 585 cv, raggiunge 318 km/h e chiude lo 0-100 km/h in 3,6 s. e soprattutto è stata capace di girare al Nürburgring in 7’04”632. Ma la principale novità dalla Germania è la nuova Porsche 911. Siglata internamente con il codice 992, ha il gruppo ottico posteriore unico come le altre sorelle, le carreggiate allargate di 44-45 mm e il 6-boxer 3 litri turbo della S potenziato da 420 cv a 450 cv con una marcia in più data dal nuovo cambio PDK a 8 rapporti.

Le prestazioni crescono ulteriormente, ma anche la connettività e la sicurezza con una dotazione che comprende la frenata autonoma d’emergenza e il sistema di visione notturna a raggi infrarossi. E mentre arriva la 992, la 991 dà il suo canto del cigno con la GT2 RS Clubsport (200 esemplari solo per la pista) e Porsche presta la sua tecnologia ad Audi per la E-tron GT Vision, il concept che anticipa la sportiva elettrica 4 porte che la casa porterà sul mercato nel 2020 derivata dalla cugina Taican. Lunga 4,96 metri, ha due motori per complessivi 434 kW (590 cv), la trazione integrale, le 4 ruote sterzanti e una batteria da oltre 90 kWh ricaricabile a 800 Volt per un’autonomia di 400 km e prestazioni mozzafiato: 240 km/h, 0-100 in 3,5 s e 0-200 in 12 s. Un chiaro avvertimento a Tesla che in California vive e prospera tanto da aver aumentato del 143% le vendite negli USA rispetto allo scorso anno.

Punta sulle emissioni zero anche la Kia che presenta la nuova Soul direttamente con la versione elettrica, dotata di un motore da 150 kW e una batteria ai polimeri di litio da 64 kWh.

E mentre il Volkswagen Beetle saluta tutti con la Final Edition, Toyota presenta la prima Corolla ibrida per il mercato americano e mostra il restyling della Prius che porta in dote anche la trazione integrale realizzata attraverso un motore elettrico posteriore. La casa automobilistica ha nei giorni scorsi avviato la costruzione di un nuovo stabilimento ad Huntsville, in Alabama, dove produrrà 300mila auto all’anno insieme alla Mazda che a Los Angeles presenta la nuova Mazda3.

Derivata dal concept Kai, è lunga 4,46 metri, avrà carrozzeria a 5 o 4 porte e sarà la prima auto al mondo a montare un motore a ciclo Otto che funziona come un Diesel unendo il meglio dei due mondi. A esaltarne l’efficienza ci sarà il sistema M Hybrid che sarà disponibile anche sui motori a benzina e sull’1.8 a gasolio. Un affaccio sul futuro del marchio giapponese, dal balcone della California.