A Los Angeles i Suv allargano gli orizzonti: salotti per sette lunghi oltre 5 metri

LOS ANGELES - I Suv che ci sono non bastano. È questo il messaggio che manda il Salone di Los Angeles dove, accanto al rinnovamento di quelli noti, hanno fatto il debutto modelli inediti. Se dunque la Jeep torna a proporre con la Gladiator un pick-up dopo 27 anni, la BMW incarna proprio in un Suv come la iNext Vision l’idea della propria auto del futuro e la mette accanto a quella che sembra una sua anticipazione, almeno dal punto di stilistico.

Si chiama X7, ha le narici più grandi mai viste sulla faccia di una BMW e due potenti occhi con luce laser che arrivano a 600 metri. È la settima X in gamma e sicuramente la più grande con i suoi 5 metri e 15, dimensioni che le permettono di ospitare 6 o 7 persone in modo principesco con un bagagliaio che va da 326 fino a 2.120 litri.

Sarà costruita in America e avrà anche motori V8, ma in Italia arriverà solo con i 6 cilindri 3 litri: a benzina da 340 cv e diesel da 265 cv o quadriturbo da 400 cv con prezzi a partire da 94.900 euro. Inedite sono anche la Honda Passport e la Hyundai Palisade: la prima si inserisce con i suoi 4,84 metri tra la CR-V e la Pilot con una connotazione fuoristradistica insolita per il marchio giapponese, la seconda è invece una vera e propria ammiraglia a ruote alte lunga 5 metri dall’imponenza tutta yankee.



Tutte e due però sono dedicate al Nord America, hanno motori V6 e la possibilità di avere 3 linee di seduta. Ammiraglia e americana vera è invece la Lincoln Aviator che, dopo l’anticipazione del concept data a New Tork lo scorso aprile, arriva finalmente in forma definitiva con una scocca interamente in alluminio e nel cofano un V6 3 litri biturbo da 400 cv, da solo o insieme con un elettrico che porta la potenza a 450 cv trasmessa alle 4 ruote attraverso un cambio automatico a 10 rapporti.

Sposa l’ibrido – per giunta plug-in – anche la Subaru con la Crosstrek, ovvero quella che in Italia si chiama XV. Il 4-boxer 2.0 da 147 cv è accoppiato a due motori elettrici alimentati da una batteria da 8,8 kWh ricaricabile alla spina e sufficiente a farla marciare per 27 km e fino a 105 km/h ad emissioni zero. Destinata ad avere una versione elettrificata è anche la Mercedes GLE di quarta generazione mentre Volkswagen continua il suo avvicinamento all’erede elettrica del Bulli, prevista per il 2022, con la versione Cargo dell’ID Buzz.

Più lunga del van, ha un motore da 150 kW ed è concepita come il veicolo d’appoggio del ID Pikes Peak R che la scorsa estate ha disintegrato il record della famosa cronoscalata che si tiene in Colorado.

Può montare batterie da 48 fino a 111 kWh per un’autonomia che va da 320 a 550 km e che si ricaricano a 150 kW, ma c’è anche il tetto fotovoltaico che cattura l’energia sufficiente per percorrere 15 km al giorno. Saranno pronti per essere ordinati invece già nel 2020 il Suv R1S e il pick-up R1T, primi due modelli della start-up Rivian. La base tecnica è la stessa con 4 motori (uno per ruota) per una potenza complessiva da 300 a 562 kW e batteria con capacità variabile da 105 a 180 kWh per un’autonomia che va da 370 a oltre 660 km.