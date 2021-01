Lotus, è l'ultimo anno di produzione per Elise, Exige ed Evora. Futuro elettrificato per le nuove sportive made in GB

Comincia ufficialmente una nuova era per Lotus che ha ufficialmente confermato che inizierà a costruire una nuova sportiva alla fine di quest'anno. Allo stesso tempo, la casa automobilistica ha annunciato che per Elise, Exige ed Evora, questo sarà l'ultimo anno di produzione. Denominata internamente come Type 131', la nuova vettura sportiva della Lotus succederà, come posizionamento, alla Esprit. L'annuncio è arrivato con un'immagine teaser, raffigurante alcuni nuovi modelli, coperti e accanto alla hypercar elettrica Evija, anche questa prevista in produzione per quest'anno.

I tre nuovi modelli accennano alla nuova generazione di vetture sportive che seguiranno le vetture Elise, Exige ed Evora. La nuova vettura sportiva Lotus sarà prodotta presso le strutture rinnovate della società a Hethel, Regno Unito. Come parte della strategia dell'azienda Vision80', Lotus trasferirà le sue due strutture di sub-assemblaggio in un'unica sede a Norwich, al fine di sostenere volumi più elevati. La Lotus sta anche reclutando 250 nuovi dipendenti, oltre ai 670 assunti da settembre 2017, quando Geely ed Etika hanno preso la proprietà della casa automobilistica britannica. A proposito della Type 131, pare che potrebbe utilizzare una versione rivista dell'architettura in alluminio attualmente presente in Elise, Exige ed Evora, con un motore 3.5 litri V6 abbinato ad un propulsore elettrico, per una potenza complessiva di circa 500 CV.