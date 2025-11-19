Lotus, ricarica record per Emeya: 10-80% in 14 minuti. L'hyper-GT elettrica stabilisce un nuovo primato

La Lotus Emeya alza l'asticella delle prestazioni in ricarica, stabilendo un nuovo record di potenza massima ottenuta su una colonnina pubblica. Il test, condotto in autonomia da Lotus Al Ghanim, dealer ufficiale in Kuwait, ha visto l'hyper-GT elettrica raggiungere i 443 kW utilizzando un caricatore DC ultra-fast da 450 kW della stessa casa. Il risultato, ottenuto in condizioni climatiche estreme, ha permesso alla vettura di passare dal 10 all'80% di carica in soli 13 minuti e 35 secondi, valorizzando l'efficienza del sistema di ricarica e la robustezza dell'architettura elettrica. La prova conferma l'impegno di Lotus nel progettare modelli in grado di sfruttare appieno l'evoluzione delle infrastrutture di ricarica, garantendo ai clienti un'elevata capacità di ricarica anche nel lungo periodo. La Emeya utilizza una batteria con struttura «cell-to-pack», che consente di inserire fino al 20% di celle in più rispetto ai layout tradizionali a moduli, ottimizzando densità energetica e ingombri.

Un nuovo sistema di raffreddamento contribuisce inoltre a migliorare la gestione termica e le prestazioni complessive della batteria, mentre l'architettura a 800 volt assicura ricariche rapide ed efficienti su qualsiasi colonnina compatibile. La stessa tecnologia è adottata anche sulla Lotus Eletre, il suv ad alte prestazioni del marchio. Con consumi pari a 18,7 kWh/100 km (ciclo WLTC), la Emeya può recuperare fino a 310 km di autonomia in 10 minuti di ricarica. Nella versione Model Year 2026 raggiunge un'autonomia Wltp fino a 610 km, rafforzando la vocazione del modello ai lunghi viaggi. A supporto dei conducenti, Lotus offre un ecosistema digitale integrato che comprende la app Lotus Cars e il sistema infotainment Lotus HyperOS, dotato di funzioni di routing intelligente per individuare i punti di ricarica disponibili, ridurre i tempi di percorrenza e gestire l'autonomia in tempo reale.

Parallelamente, Lotus ha avviato il rollout dei propri caricabatterie ultra-rapidi da 450 kW in Europa, a partire dalla Germania e con ulteriori mercati in arrivo. La Emeya, primo hyper-GT elettrico della storia del marchio, sintetizza 75 anni di competenze ingegneristiche con tecnologie avanzate, definendo un nuovo standard per prestazioni, efficienza e piacere di guida nell'offerta elettrica della casa britannica.