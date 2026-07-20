Luce, la prima Ferrari senza cilindri è un capolavoro di tecnologia unico al mondo. L'elettrica del Cavallino stupisce per originalità

Per noi abituati da sempre a considerare Maranello come l’indiscutibile patria delle auto più belle, più potenti e più veloci, che fossero GT, berlinette a due posti o 2+2, trovarci di fronte a una strana berlinona chiamata Luce, più lunga di 5 metri (5,26), con 4 porte, 5 posti e una “voce” lontana dalle Ferrari che hanno popolato i nostri sogni e le nostre fantasie, è stato traumatico. E c’è stato persino chi s’è arrabbiato, parlando di “oltraggio alla storia del marchio”, come Luca Cordero di Montezemolo, che addirittura ha inveito contro l’attuale gestione dell’azienda spingendosi fino a dire che “c’è il rischio di distruggere un mito” e che “si dovrebbe togliere il cavallino da quella macchina”.

La polemica sollevata dal supermanager che dal 1973 al 2014 ha ricoperto a Maranello ruoli di vertice, traghettando l’azienda e la scuderia da un periodo di crisi a una delle ere più vincenti e redditizie di tutti i tempi, ha di fatto aperto il dibattito sulla storica svolta voluta dalla Ferrari di John Elkan (presidente) e Benedetto Vigna (ceo): una svolta radicale, imposta dai tempi, che ha richiesto coraggio. Il rischio di andare incontro alle critiche di cui sopra era infatti alto, e spiacevoli sono state le polemiche alimentate sui giornali, in tv e sui social media. D’altra parte non se ne poteva fare a meno. Piaccia o no, la transizione andava affrontata anche a Maranello.

Al di là delle reazioni “di pancia” e delle possibili critiche al design di questa grande berlina a 4 porte (con apertura a libro, una rarità), con 5 posti, la prima Ferrari senza né 8 né 12 cilindri è comunque – diciamolo – un capolavoro di tecnologia unico al mondo: la Luce sarà pure divisiva, ma è un’auto al top per innovazione, contenuti e prestazioni, destinata a segnare una svolta epocale nella motorizzazione alimentata da batterie. Il Ceo Vigna ha ricordato che “questo modello è il frutto di più di 60 nuovi brevetti ed è al centro di un ecosistema di collaborazioni d’eccellenza”. Tra queste anche quella affidata, per lo stile, agli americani del Collettivo LoveForm di San Francisco, formato da ex designer di Apple e guidato da Jonny Ive, l’inventore, con Steve Jobs, dell’iPhone e dell’iPad. Per quanto opinabile, il risultato è un’auto grande, comoda e spaziosa, che può contare su interni molto ben curati, tra sedili in pelle, console e comode tasche, e pure su un bagagliaio da 597 litri.

Si fa apprezzare la strumentazione “fuori dal coro”, che fa a meno di maxi schermi orizzontali raggruppando i comandi per funzione e utilizzando piccoli display, ma soprattutto utilizzando il “binacle”, elemento autonomo sistemato davanti al guidatore con tre quadranti circolari ciascuno con ghiera in alluminio e vetro. Il quadrante centrale combina lancetta meccanica e visualizzazione digitale per velocità e livello batteria, facendo convivere analogico e digitale. Belli i pulsanti meccanici, gli interruttori e le schermate digitali organizzate con grande cura. Immancabile il manettino, ma con una novità: sul volante (ispirato agli anni 50 e 60) convivono due selettori separati: il manettino tradizionale per regolare la dinamica di guida e il controllo della stabilità, con le classiche posizioni che vanno da Ice ad ESC Off, includendo anche l'inedita modalità Dry per l’uso quotidiano, e l’e-Manettino, che consta di tre posizioni ed è dedicato alla gestione dell’energia e dell’erogazione della potenza dei quattro motori elettrici.

Comoda, spaziosa e magnificamente arredata com’è giusto che sia una grande e lussuosa berlina, ma la Ferrari della svolta elettrica è anche – vale la pena sottolinearlo - un’auto capace di prestazioni eccezionali: spinta dai suoi 4 motori (uno per ruota) per un totale di 1050 cv/900 Nm, e forte di un’aerodinamica accuratissima, l’auto passa da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi (grazie anche al launch control) e raggiunge i 200 in 6,8. La velocità massima è di 310 km/h. La batteria strutturale da 800 V ha una capacità lorda di 122 kWh, supporta una ricarica fino a 350 kW e l’autonomia dichiarata è di 530 km. Non tantissimi, ma parliamo di un’auto che a fronte di un eccellente Cx (0,254), pesa ben 2.260 kg (47% all’anteriore, 53% al posteriore). Il peso – vale la pena chiarirlo – non incide però sul comportamento dinamico, che si conferma degno d’una Ferrari autentica.

Ciò grazie a una dotazione tecnologica di assoluta avanguardia, che prevede le sospensioni attive (evoluzione di quelle già viste su F80 e Purosangue) che lavorano in sinergia con l’asse posteriore sterzante. E non solo. Si fa apprezzare anche la capacità di calibrare l’erogazione della potenza e di vegliare sulla dinamica di guida grazie a dotazioni come il nuovo Side Slip Control X, il Ferrari Dynamic Enhancer+, il differenziale virtuale posteriore vDiff e il sistema che ripartisce la coppia tra le ruote con una precisione irraggiungibile per un differenziale meccanico. Non sarà Miss Mondo, ma questa Ferrari Luce è il nuovo punto di riferimento dell’elettrico applicato all’automotive.