Mach-E GT, Ford centra il bersaglio. Mix perfetto tra la versatilità di un Suv e la sportività d’un coupé

Emissioni zero, potente, veloce e capace di viaggiare su ogni percorso sfruttando anche la trazione integrale 4x4. Ma la versione GT della Mustang Mach-E è anche un’auto bella, elegante, spaziosa e ben equipaggiata. Lo stile è quello sperimentato sul modello base, capace di esaltare il mix tra la versatilità di un SUV e la sportività d’un coupé. Apprezzabili alcuni dettagli decisivi per la riconoscibilità del modello, come le tre strisce verticali dei gruppi ottici posteriori.

Al primo sguardo Mach-E e Mach-E GT sembrano uguali. Del resto non cambiano le dimensioni (4,713 metri la lunghezza, 1,881 la larghezza, 1,625 l’altezza, 2,97 il passo) e gli elementi di distinzione sono pochi, caratteristici delle versioni sportive: oltre agli esclusivi colori degli esterni, la nuova versione si caratterizza per la finta griglia in policarbonato con effetto tridimensionale, il disegno del paraurti anteriore con spoiler e prese d’aria per l’impianto frenante, i fari full LED, i passaruota in tinta con la carrozzeria. E ancora: si fanno notare il tetto e gli specchietti retrovisori neri e le pinze dei freni verniciate in rosso.

Negli interni gli elementi di distinzione sono il volante con inserti in pelle scamosciata e i sedili sportivi della serie Ford Performance, meglio imbottiti e progettati per offrire supporto alla schiena nelle fasi più intense della guida. A beneficio del piacere di viaggiare si fa apprezzare il sound system Bang&Olufsen con 10 altoparlanti. Sul versante della funzionalità, tipica dei SUV, spicca – come già sulla Mach-E “normale” - l’apertura del portellone con movimento di un piede sotto la coda dell’auto. A bordo si sta comodi in 5, e lo spazio disponibile per il carico è di 822 litri, ampliabile fino a 1689 ripiegando i sedili posteriori. Tra gli optional c’è il tetto panoramico.

Sul fronte delle dotazioni hi-tech, spicca un enorme schermo da 15,5” del sistema d’infotainment sospeso nella zona centrale della consolle. In tal modo si sfrutta il software SYNC4A, che consente l’apprendimento automatico per interpretare le preferenze dei conducenti e migliorarsi nel tempo. Com’è facile immaginare, non mancano la compatibilità wireless di Apple CarPlay e AndroidAuto e numerose altre funzioni. Come già per la Mach-E, inoltre, è disponibile il sistema che consente di aprire l’auto utilizzando lo smartphone, ed è possibile impostare da remoto alcune funzioni, come l’avviamento del climatizzatore.