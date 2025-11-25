Magma GT Concept è futuro di Genesis nelle alte prestazioni. È manifesto del brand per le competizioni GT

Genesis ha presentato a livello mondiale la Magma GT Concept, ovvero lo 'studio' su ruote che anticipa la strategia del marchio nel settore delle alte prestazioni per il prossimo decennio. Il prototipo, mostrato per la prima volta dopo la roadmap illustrata a New York lo scorso settembre, si propone come manifesto della futura presenza del brand nelle competizioni GT. «La Magma GT Concept - ha commentato Luc Donckerwolke, presidente e chief creative officer di Genesis - rappresenta l'apice della nostra visione nelle elevate prestazioni e il nostro impegno verso le competizioni motoristiche. Non è definita da aggressività pura o velocità senza compromessi, ma dall'equilibrio.

È un'auto con cui il guidatore sente una connessione istintiva, stabile sotto pressione e messa a punto con precisione, affinché ogni componente serva un unico scopo». Prima sportiva pura del marchio, la Magma GT Concept segna una tappa nella trasformazione di Genesis verso un posizionamento premium orientato alla performance. Pur rimanendo una concept car, il modello è stato sviluppato come anticipazione concreta delle future Genesis ad alte prestazioni, combinando raffinatezza e carattere spiccatamente motoristico. La vettura si basa su un'architettura a motore centrale-posteriore, soluzione che si collega direttamente all'intenzione del brand di esplorare le competizioni GT.

Il design richiama in modo esplicito il mondo delle corse: cofano anteriore ribassato, tetto allungato e discendente, passaruota posteriori scolpiti e un abitacolo rastremato 'boat-tail' per sottolineare presenza su strada e stabilità alle alte velocità. Tra gli elementi distintivi figurano anche appendici aerodinamiche integrate nei gruppi ottici, pattern funzionali G-Matrix sul frontale e una firma luminosa a due linee, oltre a una struttura posteriore ottimizzata dal punto di vista aerodinamico.