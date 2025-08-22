Mahindra cala un poker di novità nei Suv. Svelati quattro concept: Vision.T, Vision.SXT, Vision X, Vision.S

Mahindra, uno dei più importanti costruttori indiani, ha presentato quattro concept che anticipando i suoi suv di serie per il 2027. In particolare, evidenziano i media locali, Vision.T e il pick-up Vision.SXT evocano il 'mondo' dell'avventura e della robustezza che è proprio della Jeep Wrangler. Queste proposte, in particolare, lo fanno con un design squadrato e moderno al tempo stesso, mentre le altre due (lo sportivo Vision X e il 'tuttofare' Vision.S) puntano evidentemente ad allargare la base dei potenziali clienti Mahindra. I concept si basano sulla piattaforma NU_IQ del marchio, e utilizzeranno propulsori a combustione interna, ibridi ed elettrici. Questa architettura non è solo versatile in termini di propulsione ma supporta anche configurazioni con guida a sinistra e a destra, una caratteristica essenziale per le esportazioni dall'India, dove si guida come in Gran Bretagna a sinistra.

La piattaforma dei futuri Suv permetterà di realizzare modelli (evidentemente compatti) con lunghezza compresa tra 3,99 e 4,32 metri con un passo di 2.610 millimetri. La differenza principale tra Vision.T e Vision.SXT è che il primo è un suv cinque porte mentre il secondo ne ha quattro porte con un cassone di piccole dimensioni che ospita due ruote di scorta di dimensioni standard. All'interno, i concept di Mahindra condividono la configurazione a cinque posti con una plancia caratterizzata da un touchscreen verticale, un quadro strumenti digitale e un pannello per i comandi supplementari sul rivestimento interno del tetto.

Negli altri concept non ci sono richiami al mondo Jeep. Vision.S assomiglia a un piccolo Defender con una firma luminosa sofisticata ma evidenti equipaggiamento off-road. Vision.X - il futuro sportivo della gamma - è vicino alla filosofia stilistica di Mahindra con luci sottili, superfici scolpite e accenti neri lucidi a contrasto sulla carrozzeria opaca, conferisce un carattere più sportivo.