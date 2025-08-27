Mahindra, in India corsa all'acquisto del Suv BE6 Batman Edition. Serie speciale dedicata all'eroe pipistrello

Un successo oltre ogni aspettativa, quello ottenuto dalla serie speciale del suv elettrico Mahindra BE6 dedicato all'eroe 'pipistrello' Batman. L'auto realizzata in collaborazione con la Warner Bros. Discovery Global Consumer Products era stata inizialmente programmata in 300 unità, ma il rapidissimo evolversi delle prenotazioni (il lotto è stato esaurito il 23 agosto in 135 secondi) ha obbligato da Casa indiana a fare marcia indietro e portare a 999 esemplari la tiratura di questa Batman Edition. «Il nostro suv elettrico BE6 è sempre stato sinonimo di audacia e lungimiranza - ha commentato Pratap Bose, chief design & creative officer Auto e Agricoltura di Mahindra & Mahindra Ltd - ma con la Batman Edition, volevamo andare oltre: creare qualcosa di personale, visivamente accattivante, che possederla fosse come possedere un pezzo di storia del cinema».

«Abbiamo curato anche il più piccolo dettaglio, così che ogni volta che la si guarda, si scopra qualcosa di nuovo. Il fascino di Batman trascende le generazioni: dai fumetti e dalle serie animate ai film di successo, il personaggio è rimasto un'icona culturale per decenni. Ammirato da bambini e adulti, Batman rappresenta intelligenza, abilità e competenza tecnica». Come spiega una nota ufficiale di Mahindra (il Gruppo ha acquisito tra l'altro la Pininfarina nel 2015, con il 76% delle quote) le consegne della BE6 Batman Edition inizieranno il 20 settembre 2025, che è la giornata Internazionale dedicata all'eroe 'pipistrello'.

Inutile sperare che l'aumento da 300 a 999 unità offra la possibilità ai collezionisti di entrare in possesso di questo specialissimo suv elettrico. Alla pagina https://www.mahindraelectricsuv.com/esuv/be-6/batman-edition.htm l compare infatti l'avviso che anche il lotto esteso a 999 esemplari è esaurito.