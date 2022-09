Manifesto, il concept che guarda al futuro di Dacia. Sfoggia innovazioni che arricchiranno i futuri modelli di serie del brand

Nuova immagine, nuovo posizionamento ed un Manifesto per indicare la direzione del brand Dacia nel prossimo futuro. Ciò che non cambia è la solita attenzione verso quel tipo di clientela che continua a badare al sodo, ma andando oltre il concetto di essenzialità del passato. Il 14 gennaio 2021, il Gruppo Renault ha presentato Renaulution, il nuovo piano strategico dell’azienda che stabiliva la direzione da intraprendere per ogni Marca. L’obiettivo assegnato a Dacia era diventare leader della mobilità accessibile, la Marca dell’essenziale. Un obiettivo e un’ambizione fondati su una storia che racconta di 7,5 milioni di Dacia vendute in diciotto anni, attestandosi oggi come la 3a marca in Europa per le vendite a privati. Ora, più che mai in linea con le richieste della clientela, Dacia va alla scoperta di nuovi territori e intende portare nel segmento C, con la Bigster attesa verosimilmente nel 2025, i valori e le qualità che ne hanno decretato il successo nel segmento B. Dacia ha deciso di incrementare la sua attrattività e desiderabilità, pur mantenendo il suo posizionamento value for money. In quest’ottica, negli ultimi mesi, la Marca si è dotata di un nuovo logo, nuove concessionarie, nuovo design e nuovi colori.

Il nuovo capitolo di Dacia si concretizza anche riconfermando i valori su cui si fonderanno le azioni nei prossimi anni: essenzialità si, ma anche stare al passo coi tempi in termini di equipaggiamento. ll concetto di essenzialità, infatti, si evolve con il passare del tempo. Ad esempio, la climatizzazione che diciotto anni fa non era essenziale, oggi è diventata indispensabile. Il discorso sui sistemi d’infotainment riflette in pieno il pragmatismo della Marca: perché dotare sistematicamente un’auto di due o tre display, quando lo smartphone del proprietario si può perfettamente integrare al veicolo, come con Media Control di Dacia, garantendo le funzioni essenziali? Affidabilità e robustezza rappresentano altri valori «essenziali» su cui Dacia ha costruito il suo successo. Qualità che rendono le Dacia auto ideali per le attività outdoor praticate da un numero crescente di clienti, sia per il tempo libero che per motivi professionali. Domani, Dacia farà ancora di più per assecondare questa tendenza di mercato, consolidando la sua gamma di modelli appositamente progettati per uscire dai sentieri battuti. Dacia continuerà a proporre veicoli con trasmissione integrale e allestimenti ideali per l’outdoor, come il kit che sarà disponibile nel 2023 su Jogger e che permetterà di installare nel giro di pochi minuti un vero e proprio letto matrimoniale, senza rinunciare alla capacità di carico del bagagliaio.

Per una famiglia di quattro persone, sarà addirittura possibile collegare una tenda all’abitacolo, per ampliare lo spazio abitabile. L’attenzione all’off-road è stata celebrata anche con la presentazione, in anteprima, del Concept Dacia Manifesto. Si tratta di un veicolo-laboratorio di idee, alcune delle quali saranno travasate sui modelli di serie del futuro. Incarna i valori di una marca che punterà sempre di più alla sostenibilità grazie alla carrozzeria fatta soprattutto con plastica riciclata, ed il sughero che riveste gran parte dell’abitacolo.