Manifesto, i forti valori di Dacia proiettati nel futuro

Un laboratorio di idee per investire sul futuro del marchio. Si tratta del Concept Manifesto di Dacia che rappresenta la visione di un’auto essenziale, robusta, accessibile ed ecologicamente performante e riassume i valori della casa automobilistica del Gruppo Renault. Non l’anticipazione di un futuro modello, quanto quella di un’idea di auto da applicare ai tanti che verranno, sempre all’insegna di una visione di auto essenziale, cool, robusta, accessibile ed ecologicamente performante. Il Concept Manifesto è un laboratorio di idee dal quale nasce un veicolo connesso rispettoso dell’ambiente e arricchito da tante innovazioni, di cui alcune si ritroveranno nei futuri veicoli della gamma Dacia. Il concept è pensato anche per ridefinire il concetto di essenziale, per esempio eliminando ogni filtro tra i passeggeri e l’ambiente: non ci sono né porte, né finestrini, né parabrezza.

Si è totalmente immersi nella natura. Per le attività all’aria aperta, cosa c’è di meglio di un piano di lavoro che può svolgere molteplici funzioni, invece del portellone posteriore? I passeggeri possono stare vicini alla natura, rimanendo comunque connessi ai servizi offerti dallo smartphone in modo semplice ed economico, grazie all’approccio Bring your Own Device di Dacia che permette di integrare perfettamente lo smartphone alla plancia e al computer di bordo. Il sistema è già proposto su diversi modelli della marca e destinato ad evolversi ulteriormente in futuro. Il Concept Manifesto svela poi un’altra innovazione che si ritroverà nei futuri modelli, ovvero YouClip, un sistema che permette di fissare con grande facilità una serie di accessori utili e modulabili.

Infine, dato che per Dacia cool e utile vanno di pari passo, è previsto un unico faro anteriore, estraibile e pronto a trasformarsi in una potente torcia. Con il suo concept Dacia ha proposto anche la visione di un veicolo che riduce al minimo l’impronta ambientale, grazie a compattezza e leggerezza che riducono il consumo energetico. Una ricerca di efficienza, questa, applicata da tempo alla gamma Dacia, come su Jogger 7 posti, 300 kg più leggero rispetto ai veicoli concorrenti. La carrozzeria del Concept Manifesto utilizza in gran parte plastica riciclata, derivata dalla trasformazione dei polimeri usati e con una resa finale screziata nota come Starkle. Anche l’abitacolo è allestito con materiali naturali, come il sughero, che riveste la plancia. Come nelle ultime Dacia, anche qui le cromature decorative sono scomparse.