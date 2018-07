Manley: «Giornata triste, Sergio ci mancherà. Il secondo trimestre è stato duro per i conti Fca»

Il nuovo ad di Fca Mike Manley ha chiesto un minuto di silenzio in apertura di conference call per la presentazione dei risultati del trimestre. Manley ha parlato di «una giornata triste e difficile» per una notizia che «mi ha spezzato il cuore». «Non c'è dubbio che Sergio fosse uomo speciale che ci mancherà».

Il secondo trimestre è stato "duro" per Fca. Lo ha detto il nuovo amministratore delegato. Manley ha sottolineato che «anche Sergio Marchionne aveva anticipato che sarebbe stato un trimestre duro ed è stato così». Il nuovo numero uno ha ripercorso i numeri del secondo semestre pubblicati da Fca, segnalando che «ci sono stati anche elementi positivi».

La società ha rivisto al ribasso le stime per la fine dell'anno relative a ricavi netti ed ebitda adjusted, confermando quelle sull'utile netto adjusted. Il gruppo automobilistico per il 2018 si aspetta ricavi netti tra 115 e 118 miliardi di euro, un ebit adjusted tra 7,4 e 8 miliardi di euro, con un utile netto adjusted confermato pari a circa 5 miliardi di euro. Da segnalare anche il calo dell'utile netto nel secondo trimestre del 35%.