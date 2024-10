La manutenzione predittiva sale a bordo delle macchine da lavoro. È destinata a rivoluzionarne la gestione

La novità arriva dagli Stati Uniti ed è destinata a rivoluzionare la gestione delle macchine da lavoro. L’innovativa soluzione tecnologica annunciata oggi nel corso dell’Assemblea dell’Associazione Assodimi da LoJack Italia, società di intelligenza connessa che aiuta le aziende e le persone a tracciare, monitorare e recuperare veicoli e asset, consente di tenere sotto controllo, in una piattaforma web, di facile accesso e consultazione, numerosi dati strategici rilevati dagli apparecchi installati sulle macchine da lavoro.

Diverse sono le informazioni che è possibile ottenere: dalla localizzazione del mezzo ai chilometri percorsi, dalle ore di accensione del motore alla novità assoluta, la segnalazione di eventuali avarie e malfunzionamenti del veicolo prima che si accendano le relative spie.

“La svolta tecnologica annunciata oggi costituisce un nuovo step nel nostro approdo al “cantiere digitale”, un approccio che consente di rendere smart e digital la manutenzione predittiva dei mezzi. Uno strumento prezioso che può aiutare il noleggiatore a rendere più efficiente la gestione della flotta e prevenire dispendiosi guasti e fermi delle macchine”, osserva Nicola Mannari, Senior Sales Director LoJack Italia e SML Automotive EMEA.

Si tratta di uno strumento digitale che si aggiunge all’offerta LoJack già esistente, che rafforza la protezione dal furto grazie alla tecnologia in radio-frequenza e monitora altri parametri, come le ore di funzionamento della presa di forza, oltre all’accensione e allo spegnimento e i tragitti precorsi dal mezzo. Tutto visualizzabile con un controllo da remoto attraverso dashboard personalizzate ed alert costruiti ad hoc per rispondere a specifiche esigenze.

La soluzione telematica Industrial IoT Gateway è stata recentemente selezionata dalla OEM Off-Highway, prestigiosa rivista nazionale americana dedicata allo sviluppo di prodotti per OEM mobili a livello globale, come uno dei migliori nuovi prodotti per il 2024 nel settore delle attrezzature mobili on- e off-road. Questo riconoscimento evidenzia l'innovazione, la qualità e l'efficienza del gateway, utilizzato da produttori nei settori delle costruzioni, agricoltura, estrazione mineraria e altri. Grazie alla sua capacità di gestire aggiornamenti firmware a distanza, monitoraggio di dati critici e miglioramenti nella gestione delle attrezzature, questa soluzione offre funzioni avanzate per l'ottimizzazione delle operazioni in ambienti difficili.

Nell’ambito delle attività promosse da LoJack per semplificare la gestione dei mezzi di lavoro e l’esperienza di noleggio (sia per il noleggiatore che per i suoi clienti), si iscrive anche la partnership con Skiprent, l’APP personalizzata che digitalizza il renting, consentendo di automatizzare la consegna e il ritiro del mezzo, in totale sicurezza. Per quanti si affideranno alla nuova applicazione, i dispositivi LoJack renderanno più efficace la fase di rilevamento e recupero in caso di furto e forniranno un costante controllo sulla posizione, sulle ore di lavoro, sui chilometri e sul livello di carburante.