Maratona di Roma, Hyundai “energizza” atleti e visitatori con la nuova Inster

Domenica 16 marzo 2025, Roma ospiterà la 30ª edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, una delle maratone più iconiche e partecipate d’Europa. Più di una semplice gara, l’evento rappresenta un simbolo della passione per il running, capace di coinvolgere ogni anno migliaia di atleti da tutto il mondo. Nell’ultima edizione sono stati oltre 20.000 i partecipanti, confermando una crescita costante di interesse verso una disciplina che in Italia e all’estero è sempre più diffusa, sia come forma di allenamento che come occasione di aggregazione e solidarietà.

A sposare questi valori è Hyundai, Official Car della manifestazione: la casa automobilistica coreana, infatti, è impegnata in numerosi eventi podistici in tutta Europa per promuovere innovazione, sostenibilità e benessere delle persone, ponendosi come attore chiave della transizione verso una mobilità sostenibile e accessibile. Un concetto che trova una perfetta sintesi nella maratona, dove il movimento fisico diventa metafora del progresso verso un futuro più sostenibile. Per l’occasione, Hyundai porterà nella Capitale la sua visione di mobilità del domani, con un particolare focus sulla nuova Inster, una vettura compatta pensata per la mobilità quotidiana e per le strade italiane.

L’Expo Village, allestito al Palazzo dei Congressi, sarà il cuore delle attività della maratona, con esperienze interattive, un’installazione immersiva, e momenti di coinvolgimento per runner e visitatori. Hyundai sarà presente in questa zona con una sua struttura e non mancherà ovviamente la possibilità di provare su strada alcuni modelli elettrici a partire proprio da Inster, ma anche Kona Electric e IONIQ 5.