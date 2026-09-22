Marchi auto di lusso contraffatti, sequestrato laboratorio del falso a Monza

Un laboratorio del falso nel settore automotive. E' quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Monza e Brianza durante una serie di controlli intensificati in occasione del Gran Premio di Formula 1 all’Autodromo di Monza. Nei locali del laboratorio con sede nel capoluogo le Fiamme gialle hanno trovato prodotti e attrezzature utilizzate per la realizzazione di loghi contraffatti – stampati su tappezzerie auto, sedili in pelle e sellerie – riproducenti i marchi di numerose case automobilistiche e motociclistiche. In particolare all’interno dei magazzini aziendali sono stati individuati e sottoposti a sequestro 97 tra matrici metalliche a pressione, selle da motociclo e rimanenze di tessuto, con i marchi automobilistici Ferrari, Lamborghini, Porsche, Alfa Romeo, Mercedes, Bmw, Mini, Martini Honda, Audi, Land Rover, Wolkswagen, Abarth e del mondo delle due ruote quali Ducati, Harley Davidson, Yamaha, Suzuki, Ktm, Kawasaki, Triumph e Moto Guzzi.

Sequestrati anche sei macchinari – timbratrice a pressione, cucitrici elettroniche – e tre elettroutensili, oltre 1.608.000 metri di filato acrilico utilizzati per l’illecita produzione dei prodotti con marchio contraffatto per un valore complessivo pari a 277.000 euro. I soci titolari dell’impresa sono stati denunciati per commercio di prodotti riportanti segni falsi e ricettazione e per violazioni al Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il laboratorio, infatti, sarebbe risultato privo dei requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro. I finanzieri del Gruppo di Monza e della Compagnia di Seveso, invece, hanno sequestrato 815 peluche privi della marchiatura 'CE' e oltre 800 automobili giocattolo risultate contraffatte.

Il titolare di un distributore all’ingrosso di Monza è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione. In un altro intervento le Fiamme gialle hanno sequestrato magliette e locandine pubblicitarie con il marchio 'F1' contraffatto. Anche in questo caso per il legale rappresentante di un negozio nel centro storico cittadino è scattata la denuncia per contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione. Infine, in un esercizio commerciale di Lentate sul Seveso, sono state sequestrate per violazione al Codice del consumo oltre duecento lampadine e faretti, con conseguente segnalazione del commerciante alla competente Camera di Commercio.