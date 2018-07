Marchionne-Fca, verifiche della Consob sulla malattia. «Ad oggi nessun rilievo»

Ogni volta che si verifica un evento price sensitive la Consob effettua verifiche di routine. È quanto è accaduto anche sulla vicenda che riguarda Fca e la malattia di Marchionne. Ad oggi, dalla prime verifiche, non sarebbe emerso nulla. È quanto affermano fonti vicino alla commissione che spiegano come la vicenda è, come sempre accade in questi casi, all'attenzione degli uffici Consob per le consuete valutazioni di routine. Nel caso specifico, inoltre, la vicenda chiama in campo non solo la disciplina sul market abuse ma anche quella relativa alla privacy.

Fca, chiusura senza variazioni. Chiusura senza grandi variazioni per Fca in Piazza Affari, dove il titolo ha ceduto lo 0,28% a 21.955 punti. Debole Ferrari (-1,48%), la più colpita dopo la morte di Sergio Marchionne, cauta Exor (-0,25%), in controtendenza invece Cnh (+0,6%), all'indomani della trimestrale. I titoli della galassia Agnelli-Elkann avevano sofferto due giorni fa, in concomitanza con la trimestrale di Fca e con la scomparsa dell'ex-amministratore delegato del Lingotto, per poi risalire ieri, grazie anche alla tregua sui dazi tra Europa e Usa, che ha favorito l'intero settore automobilistico.