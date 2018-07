Reportage a casa Marchionne, una vicina: "Quel Natale attorno all'albero" - FOTO esclusive

SCHINDELLEGI - E' un comprensorio elegante, ma non troppo, il Sunset. Schindellegi un borgo che conserva come collana residnce come quello in cui vive Sergio Marchionne e la sua compagna, Manuela. A 20 minuti da Zurigo sopra il lago di Zurigo. Dal suo terrazzo si vede il lago.



Ci troviamo proprio qui davanti al buen ritiro dell'uomo della rivoluzione Fiat, ricoverato in un ospedale non distante. E' un edificio moderno ed elegante, senza piscina, sobrio come Sergio Marchionne. Una casa che gli somiglia, con le iniziali sul citofono: S.M., come Sergio Marchionne, ma - più probabilmente - come Sergio e Manuela.



Incontriamo nella quiete di questi giorni di ansia e attesa, una vicina di casa: una signora tedesca. Vive al Sunset con marito e figlia, una bella bimba, ci racconta: “Ogni tanto vedo il dottor Marchionne, un uomo affabile e cortese. Ci siamo visti a Natale per l’ultima volta, mi pare, perchè un nostro vicino russo ha organizzato una festicciola per grandi e piccini intorno all'albero, come nelle migliori tradizioni. C’era anche lui. Mi dispiace moltissimo per quel che sta passando. Sono molto colpita".