Maserati, 100 anni del Tridente: a Modena cerimonia annullo del francobollo celebrativo. Ficili: «Il brand non è in vendita»

In continuità con la presentazione ufficiale tenutasi a Roma il 9 aprile presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presso lo storico stabilimento di Maserati a Modena, si è svolta oggi la cerimonia di annullo filatelico del francobollo dedicato ai primi 100 anni sia del logo del Tridente, e alla prima vittoria in una gara, la leggendaria Targa Florio. Come ha sottolineato Santo Ficili, coo della marca, l'evento modenese è stato vissuto con profondo orgoglio dalle donne e dagli uomini di Maserati, insieme alle Istituzioni del territorio e all'ecosistema che ogni giorno contribuisce a rendere questo sito un'eccellenza italiana nel mondo.

La cerimonia si è svolta all'interno lo storico stabilimento di Maserati in via Ciro Menotti a Modena, alla presenza di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia Romagna; Paolo Zanca assessore alle attività economiche del Comune di Modena e Andrea Pontremoli presidente di MotorValley Association e ceo di Dallara Group. Hanno partecipato alla cerimonia dell'annullo il senatore Stefano Corti consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Barbara Negroni responsabile filiali Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria di Poste Italiane e di Santo Ficili, coo di Maserati e ceo di Alfa Romeo.

"Il nostro amministratore delegato ha dichiarato la settimana scorsa che il brand (Maserati, ndr) non è in vendita e quindi andiamo in quella direzione. E' chiaro che nella logica delle partnership ci guardiamo intorno e quindi non escludiamo la Cina o altri fornitori". Lo ha detto Santo Ficili, chief operating officer di Maserati, al convegno inaugurale del Motor Valley Fest.