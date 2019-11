Maserati, a Dubai aperto lo showroom dei record: 5 piani e 3544 mq

MODENA - Maserati si appresta ad aprire una nuova era della sua storia lunga ormai quasi 105 anni: una vera e propria rivoluzione che parte da Modena, dove l’azienda ha la sua casa da 80 anni e dove lunedì 11 novembre entrerà in linea l’ultima GranTurismo, dopo 12 anni e oltre 40.000 unità (anche GranCabrio). Il giorno dopo, martedì 12 novembre, partiranno i lavori di aggiornamento della linea di produzione, da cui usciranno, nel primo semestre del 2020, i primi esemplari pre-serie del nuovo modello destinato a rappresentare l’indole sportiva del Tridente. Prenderà così il via il rinnovamento della gamma (per ora composta da Quattroporte, Ghibli e Suv Levante) con l’obiettivo di rilanciare le vendite su tutti i mercati.

Accanto ai progetti legati alla progettazione e costruzione di nuovi modelli, in questa fase di transizione non mancano iniziative mirate a difendere la reputazione del marchio modenese su mercati strategici, come quelli degli Emirati Arabi. Ed è in questa ottica che è stato appena inaugurato a Dubai un nuovo showroom in grado di distinguersi per la straordinarietà delle dimensioni (3.644 metri quadri) e del design, che ne fanno la più grande e la più originale area espositiva del mondo.

La nuova struttura fa parte di un accordo con Premier Motors, che rappresenta negli Emirati Al Tayer Motors, organizzazione attiva dal 1982 al servizio delle principali case automobilistiche europee e americane: con una rete crescente di centri di vendita, assistenza e ricambi, e oltre 3.000 professionisti, si impegna a portare la soddisfazione del cliente ai livelli più elevati.

Il nuovo showroom inaugurato per Maserati si estende su cinque piani; due livelli sotterranei sono destinati al parcheggio, mentre per il ritiro dell’auto è stata allestita una vera e propria suite. Sono incluse nell’edificio anche una lounge con bar italiano e un’area di personalizzazione, dove i clienti potranno ordinare la propria auto scegliendo e combinando campioni di vernici esclusive, pelli di altissima qualità, finiture interne in legno e materiali high-tech.

Per coloro che mirano all’acquisto di una Maserati usata, o che devono ricondizionare la propria, è stato allestito un intero piano (il primo) dedicato al programma Certified Pre-Owned: ogni auto viene sottoposta a 121 controlli, ad un completo ricondizionamento della carrozzeria e completamente revisionata secondo gli standard di fabbrica prima della consegna ai clienti.

Se non bastasse, tecnologie ecocompatibili sono state utilizzate per i sistemi di acqua, condizionamento e illuminazione. L’illuminazione a Led utilizzata in tutta la struttura contribuisce a ridurre i costi energetici, mentre la tecnologia dei sensori di movimento aiuta a ridurre il consumo di energia spegnendo le luci durante periodi di inattività e accendendole quando vengono rilevati movimenti o livelli di luce ridotti nell’area. I materiali isolanti all’avanguardia riducono l’energia consumata dal sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.