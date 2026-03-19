Maserati, a Goodwood il primo Women's Drive Summit. Il Tridente ha celebrato le donne che hanno scritto la storia dell'automobilismo
Maserati Master Driving Experience al via per il 2026. Programma di guida in pista per clienti delle vetture del Tridente
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Con un evento esclusivo presso il circuito di Goodwood, in Inghilterra, Maserati ha celebrato le donne che hanno scritto la storia dell'automobilismo, inaugurando il primo Women's Drive Summit, a cento anni dalla nascita di Maria Teresa de Filippis, la prima donna che si qualificò per disputare un Gran Premio di Formula 1 con la Maserati 250F. Nell'occasione, un gruppo di donne, figure pionieristiche del settore degli sport motoristici e dell'industria automobilistica hanno avuto la possibilità di guidare e di compiere dei giri, in qualità di passeggere, con i modelli della casa del tridente.
Infatti, un team di piloti professionisti interamente al femminile, al volante di vetture come la GranTurismo Trofeo, la GranCabrio Trofeo, la Grecale Trofeo e la MCPura, ha accompagnato in pista le ospiti. A corollario dell'evento, inserito nelle celebrazioni per il centenario del brand e che riflette l'impegno costante del marchio per promuovere l'inclusione, c'è stato il passaggio in pista della Maserati MCXtrema. «La storia di Maria Teresa de Filippis è fatta di passione e audacia - ha affermato Mariangela Del Vecchio, amministratore delegato di Maserati North Europe - e ancora oggi, che la ricordiamo, continua a incarnare i valori di Maserati e a ispirare le donne nel mondo dell'automobilismo».