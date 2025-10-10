Maserati e Acqua di Parma: un’esperienza esclusiva nel cuore di Roma

Roma ha accolto un appuntamento speciale che ha unito tre eccellenze del lifestyle italiano: Maserati, Acqua di Parma e l’ospitalità firmata Anantara Palazzo Naiadi. Dopo il debutto milanese, la collezione Acqua di Parma x Maserati è stata presentata nella cornice suggestiva di Piazza della Repubblica, trasformando la serata in un viaggio polisensoriale tra motori, profumi e atmosfere di lusso.

L’evento ha visto protagonista l’esclusivo Kit Acqua di Parma, realizzato in soli cento pezzi numerati e destinato a boutique selezionate tra Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi. Esposto sulla terrazza SEEN dell’hotel, il prezioso cofanetto ha rappresentato l’essenza della collaborazione con Maserati: eleganza, cura artigianale e un tocco di modernità.

Maserati e Acqua di Parma: stile e innovazione italiana. A impreziosire l’esperienza, alcuni modelli iconici della Casa del Tridente hanno fatto da cornice all’evento. Gli ospiti hanno potuto ammirare la rarissima Maserati Ghibli Spyder, simbolo di un’epoca irripetibile, e due interpretazioni moderne del marchio: la Maserati GT2 Stradale in Giallo Genio e la GranTurismo in Giallo Modenese. Un percorso visivo che ha raccontato l’evoluzione del design Maserati, dalla tradizione sportiva alla tecnologia più innovativa.

Il dialogo tra le due Maison ha dato vita a una narrazione comune: il viaggio come esperienza da vivere con stile. Maserati interpreta questo concetto attraverso le sue GranTurismo, vetture nate per coniugare prestazioni, comfort e fascino estetico; Acqua di Parma, invece, lo traduce in fragranze capaci di accompagnare ogni spostamento con raffinatezza. Il risultato è stato un evento che non ha solo presentato un prodotto, ma ha celebrato l’arte italiana di unire mondi diversi in un’unica visione: l’eccellenza come forma di vita.