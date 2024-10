Maserati ad Auto e Moto d'epoca con due cabrio: Ghibli Spyder 4.7 e GranCabrio Trofeo

Anche Maserati, che è impegnata nella conservazione del suo patrimonio automobilistico mediante un servizio di assistenza esclusivo, dedicato a clienti e collezionisti del brand, che comprende anche un processo di certificazione di autenticità, prende parte, a Bologna, da oggi, fino al 27 ottobre, alla 41esima edizione di Auto e Moto d'Epoca. Nella kermesse bolognese, la casa di Modena espone due cabrio di epoche diverse unite dalla stessa efficacia nell'offrire, contemporaneamente, performance e comfort.

Si tratta della Ghibli Spyder 4.7 e della nuovissima Maserati GranCabrio Trofeo, che ne raccoglie il testimone a distanza di tempo. Inoltre, nello stand di it.Motor1.com e it.Motorsport.com è esposta una MC12 Versione Corse. Nello specifico, è la versione realizzata nel 2006 partendo dalla vettura plurivittoriosa nel mondiale FIA GT, un'auto pensata per la guida in pista, prodotta in serie limitata in appena 12 esemplari clienti e 3 prototipo equipaggiati da un V12 da 755 CV. Una potenza superiore, all'epoca, a quella del modello da gara perché priva delle restrizioni imposte dal regolamento sportivo e dal balance of performance.