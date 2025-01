Maserati, la Casa del Tridente trionfa agli Editor's Choice Awards 2025 di ‘Car and Driver’

MODENA – Maserati celebra un doppio successo agli ambiti Editor's Choice Awards 2025 di “Car and Driver”. La GranTurismo Trofeo e la GranTurismo Folgore hanno conquistato rispettivamente i titoli di "Vetture sportive di lusso" e "Vetture sportive di lusso elettriche" confermando l’eccellenza e l’innovazione del brand del Tridente.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno dalla rivista americana specializzata “Car and Driver”, rappresenta un’autentica guida per gli appassionati e i consumatori. Per stilare l’elenco dei vincitori, la redazione della rivista valuta quasi 500 modelli appartenenti a 45 segmenti di mercato, sottoponendoli a test rigorosi sia su strada che in pista. Tra i criteri di selezione figurano prestazioni, piacere di guida, valore complessivo e aderenza al target della vettura.

Le due versioni della GranTurismo incarnano perfettamente la filosofia Maserati: unire prestazioni elevate al comfort delle lunghe percorrenze. Progettata e sviluppata presso il Maserati Innovation Lab di Modena, la GranTurismo è un’auto 100% Made in Italy e rappresenta la sintesi perfetta tra lusso e tecnologia all’avanguardia.

La GranTurismo Trofeo monta un motore V6 Nettuno biturbo da 3 litri, con tecnologia di combustione a precamera derivata dalla Formula 1. La GranTurismo Folgore, invece, è dotata di un propulsore completamente elettrico alimentato da tre motori a magnete permanente da 300 kW, capaci di erogare complessivamente 760 cavalli sulle quattro ruote. L’architettura da 800 volt sfrutta soluzioni derivate dalla Formula E, mentre la configurazione a T della batteria consente di mantenere un baricentro ribassato senza alterare il design e la posizione di guida rispetto alla versione a combustione interna.

Andrea Soriani, Direttore Generale di Maserati North America, ha così dichiarato: «Siamo onorati di ricevere questi prestigiosi riconoscimenti da un'autorità così stimata nel settore dell'automobilismo come la rivista “Car and Driver”. Maserati vanta una lunga storia quale costruttore di affascinanti vetture gran turismo. La GranTurismo moderna incarna perfettamente le caratteristiche tradizionali dei modelli Maserati: design elegante, prestazioni incredibili e una grande dedizione all'eccellenza italiana».

Con oltre 75 anni di storia, iniziata con la leggendaria Maserati A6 1500, la GranTurismo continua a rappresentare l’essenza italiana del lusso e del piacere di guida proiettando il marchio verso il futuro dell’elettrificazione senza rinunciare alle prestazioni e all’eleganza. Questo riconoscimento conferma Maserati come protagonista assoluto nel settore delle auto sportive di lusso, grazie a un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.