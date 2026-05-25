Maserati al Motor Valley Fest. Si celebrano i112 anni del Tridente e il secolo della prima vittoria nelle corse

A Modena, dove sta per iniziare l'ottava edizione di Motor Valley Fest , l'evento dedicato alle eccellenze motoristiche del territorio, i riflettori saranno puntati da 28 al 31 maggio su Maserati, marchio che nel cuore dell'Emilia più 'rombante' festeggerà due importanti anniversari, i 112 anni dalla creazione del suo iconico logo con Tridente e i 100 anni dalla prima vittoria nelle corse, ottenuta alla Targa Florio. Il programma che Maserati ha dedicato al Motor Valley Fest prevede l'esposizione della supersportiva MCPura nel cortile d'onore dell'Accademia Militare di Modena, ma anche l'organizzazione dei Tridente Talks organizzati all'interno dello storico stabilimento di viale Ciro Menotti e la partecipazione a numerosi dei convegni previsti a Modena I visitatori del Motor Valley Fest nell'ammirare la supersportiva MCPura potranno scoprire il segreti della sofisticata tinta Ai Aqua Rainbow sviluppata da Maserati Fuoriserie. Si tratta di un azzurro cangiante che, alla luce del sole, si trasforma rivelando riflessi iridescenti ispirati al prisma e alla scomposizione della luce. Il risultato è un colore raffinato e dinamico, ottenuto attraverso pigmenti speciali, capace di generare un effetto visivo sorprendente.

Espressione autentica del lusso secondo Maserati, questo capolavoro dell'ingegno modenese è stato realizzato nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, fiore all'occhiello della industria nazionale e culla di tutte le creazioni del Tridente: dalla GranTurismo alla GranCabrio, dalla MCPura alla GT2 Stradale. Nell'ambito del programma che Maserati dedica all'evento c'è l'apertura delle porte della sua sede modenese. per i Tridente Talks, due appuntamenti esclusivi per vivere il fascino e l'unicità di uno dei brand più iconici del Made in Italy. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione alla mail press@studiobergonzini.com. I due incontri si svolgeranno in una cornice d'eccezione, lo showroom Maserati progettato da Ron Arad e nell'atelier Fuoriserie di viale Ciro Menotti 322 a Modena. Il primo talk sarà dedicato alla storia e all'evoluzione della Casa, in occasione dei 100 anni del Tridente. Il secondo condurrà alla scoperta di BottegaFuoriserie, il nuovo progetto che interpreta al meglio l'eleganza sartoriale secondo Maserati.

La partecipazione di Maserati al Motor Valley Fest 2026 si inserisce nel calendario dell'Anno del Tridente, una serie di eventi dedicati proprio al centenario dell'iconico logo e della sua prima vittoria in una competizione. Era, infatti, il 25 aprile del 1926, quando Alfieri Maserati a bordo della leggendaria Tipo 26, la prima vettura a fregiarsi del Tridente, conquistò il primo posto di classe e l'ottavo assoluto, segnando l'inizio di una tradizione agonistica che ha contribuito a definire l'identità stessa del brand. Una straordinaria storia italiana, che agli inizi di aprile era stata celebrata anche dalle Poste Italiane presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con un francobollo dedicato al Tridente nella serie Le eccellenze del sistema produttivo. A Modena, annuncia Maserati, Poste Italiane replicherà la cerimonia di annullo.