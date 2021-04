Maserati, Denver de “La casa di Carta” a bordo di Ghibli Hybrid. L'attore incarna audacia e sfrontatezza come nuova era del brand

MODENA - Maserati ha scelto l’attore spagnolo Jaime Lorente - conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo di Denver nella serie di successo di Netflix, ‘La Casa de Papel’ (In Italia ‘La Casa di Carta’) - come simbolo dell’audacia e della sfrontatezza che caratterizzano la nuova Era Maserati. Al suo primo incontro con la Fenice Ghibli Hybrid in edizione limitata, l’attore non ha nascosto tutto il suo entusiasmo: “Chi non vuole una Maserati?’’.

La Maserati Ghibli Hybrid è la prima auto elettrificata nella storia del marchio: in particolare, questa edizione limitata a 50 unità in tutto il mondo e caratterizzata dall’esclusivo colore Rosso Magma, incarna la passione e l’audacia tipiche di Maserati. Con la nuova Ghibli Hybrid, la casa del Tridente si è proiettata nel futuro senza snaturare la sua identità, come l’inconfondibile suono che ha sempre contraddistinto tutte le Maserati e di cui lo stesso Jaime Lorente confessa di essere innamorato. Oltre alle sue prestazioni, 255 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, che la rendono più veloce della versione diesel e meno inquinante della versione a benzina.