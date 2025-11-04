Maserati e Alfa Romeo lanciano Bottega Fuoriserie, centro di eccellenza per auto uniche e “emozionali”

Parte dal rinnovato showroom Fuoriserie, all’interno dell’headquarter Maserati di Modena, l’avventura di Bottega FuoriSerie, l’iniziativa di Maserati e Alfa Romeo che porterà ai clienti più appassionati (e danarosi) modelli esclusivi dei due marchi italiani del gruppo Stellantis. Auto prodotte in esemplari unici o in serie limitata (one-off e few-off) e personalizzazioni ad alto carico emozionale della propria vettura, in un progetto che unisce competenza manifatturiera italiana, storia dell’automobile, performance innovative e design magistrale.

L’importanza data dai due brand all’annuncio è testimoniata dal calibro dei partecipanti all’evento di presentazione alla stampa: Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo e Chief operating officer di Maserati, Jean-Philippe Imparato, Amministratore delegato di Maserati, e Cristiano Fiorio, General manager di BottegaFuoriSerie.

Proprio Cristiano Fiorio spiega che Bottega Fuoriserie è un nuovo centro di eccellenza automobilistica. Non un brand, ma una divisione che unisce l’expertise di Alfa Romeo e Maserati nella personalizzazione artigianale e nella valorizzazione dell’eccellenza italiana.

“Abbiamo già due brand fortissimi: Alfa Romeo, con 115 anni di storia, e Maserati, con 111. Non c’era bisogno di creare un nuovo marchio. Serviva però una divisione che unisse le massime competenze dell’azienda nel campo dell’artigianalità e del saper fare italiano”, ha affermato Fiorio. “Tutto parte dalla storia, continua con la performance e sfocia in queste magnifiche one-off e few-off che sappiamo realizzare”.

L’obiettivo è di offrire la massima soddisfazione ai clienti e intanto rafforzare i brand. Jean-Philippe Imparato ha ricordato che circa il 25% delle Maserati vendute oggi sono personalizzate e, se si potessero portare questi esemplari al 40% delle vendite totali, l’impatto sarebbe molto positivo, in grado di riportare Maserati all’utile. “Fuoriserie è una toolbox che unisce passione e profittabilità”, ha detto il Ceo di Maserati.

Bottega FuoriSerie, che è già pienamente operativa, nasce a Modena, la città di Maserati e cuore della Motor Valley italiana, dove si producono GranCabrio, GranTurismo e MC20, auto che incarnano la tradizione, l’emozione e l’eccellenza del marchio.

Il progetto tocca “la corda del sentimento” dei clienti, ha affermato Santo Ficili, grazie alla personalizzazione, supportata da una rete di vendita globale formata per comprendere le esigenze di ogni cliente.

Inclusi i dealer, la struttura di Bottega Fuoriserie è un ecosistema diffuso, con Modena che è la sede principale e cuore produttivo Maserati, Torino, dove si trova il Centro Stile, Rivalta (TO) che produce la 33 Stradale Alfa Romeo, Arese (MI) che ospita il museo Alfa Romeo e tutta la rete di imprese grandi e piccole distribuite tra Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna che sostengono il progetto con know-how e qualità artigianale. Questo ecosistema integra design, storia, ingegneria e passione, con l’obiettivo di promuovere l’italianità e la centralità del cliente in ogni progetto, per fare di ogni auto un pezzo veramente unico.

Bottega Fuoriserie rappresenta anche l’evoluzione del programma Maserati Fuoriserie, con l’integrazione di Alfa Romeo. Oltre alla personalizzazione delle vetture, il progetto comprende: restauro e certificazione di auto classiche Maserati, creazione di una rete globale di assistenza e manutenzione per le vetture d’epoca e spazi dedicati (corner) negli showroom, dove i clienti possono configurare ogni dettaglio (colori, cerchi, interni).

BottegaFuoriSerie nasce sotto il patrocinio della Fondazione Altagamma e, attingendo al Dna di entrambi i brand, concentrerà la propria attenzione sulle aree tematiche: Bottega, Fuoriserie, Corse e la Storia.

Bottega è il luogo in cui vengono concepite, progettate, sviluppate e realizzate le vetture personalizzate targate Alfa Romeo e Maserati, espressione di un’eccellenza ingegneristica che nasce dalla collaborazione con i migliori designer, tecnici e ingegneri del settore. Ogni esemplare viene ideato, realizzato e assemblato in Italia. Dedicato esclusivamente allo sviluppo di modelli in edizione limitata, dalla magnifica Alfa Romeo 33 Stradale alla straordinaria Maserati MCXtrema, questo programma costituisce il cuore sartoriale di BottegaFuoriSerie e diventerà la culla di vetture ad alta carica emotiva

Fuoriserie è il programma di personalizzazione che offre a tutti i clienti l’opportunità di trasformare la loro automobile in un esemplare unico, espressione della propria personalità. Un team di progettisti dedicato studierà nuovi linguaggi creativi pur restando al tempo stesso fedele ai codici estetici di brand. Questo include lo sviluppo del concept, studi di design avanzato e l'integrazione di innovazioni progettuali che trasformano le auto di produzione in veicoli su misura.

La Storia, a sua volta, è una visione per mantenere, ripristinare e celebrare il nostro patrimonio storico. Nel rispetto di una tradizione che è ancora oggi fonte d’ispirazione, BottegaFuoriSerie si adopera per salvaguardare il patrimonio storico di entrambi i brand grazie al restauro e la certificazione delle vetture d’epoca e la realizzazione di archivi e musei che consentano di rendere tangibile la straordinaria e iconica eredità dei due marchi.

Infine, Corse. Il motorsport rappresenta l’epicentro dell’attività di BottegaFuoriSerie ed è nel mondo delle corse che il suo spirito votato alla performance si trasforma in ingegnerizzazione. Unendo tecnologie all’avanguardia ed eccellenza ingegneristica italiana, la nuova iniziativa promuove l’innovazione nel settore delle vetture supersportive. I progetti saranno sviluppati in stretta collaborazione con la filiera produttiva italiana, valorizzando le competenze e la maestria artigianale locali, sviluppano nuove soluzioni in ambito powertrain, dell’aerodinamica e della progettazione del telaio. Maserati Corse porta, infatti, questa eredità sulla scena mondiale diventando un volano straordinario per BottegaFuoriSerie. Le vittorie degli ultimi due anni conquistate nel campionato GT2 European Series, dove Maserati ha vinto il titolo nella AM Class, sono una prova concreta che la performance è il cuore pulsante del marchio.