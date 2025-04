Maserati Fuoriserie, ecco l'Officina dei sogni dove nascono gioielli unici

C'è qualcosa di straordinariamente italiano nella capacità di trasformare l'automobile in un'arte. Maserati lo sa da oltre un secolo, e con l'apertura delle nuove Officine Fuoriserie a Modena, il concetto di personalizzazione raggiunge vette mai esplorate. Dimenticate gli optional di serie e le tinte standard: qui ogni Maserati diventa una tela bianca pronta a essere dipinta con la visione del cliente. Le Officine Fuoriserie non sono solo un reparto di personalizzazione dove lavorano un centinaio di esperti artigiani, ma un vero santuario della creatività automobilistica. Al centro di tutto, una nuova linea di verniciatura capace di combinare precisione robotica e finiture artigianali da atelier. Parliamo di oltre 4.000 metri quadrati dedicati al "tailor-made", dove le vetture prendono forma attraverso un processo che unisce innovazione e tradizione.

Ma non è solo questione di estetica: il livello di cura artigianale va oltre la vernice, toccando ogni elemento, dai materiali per gli interni alle finiture in fibra di carbonio, Alcantara o pelle intrecciata a mano. Anche le cuciture dei sedili possono raccontare una storia, grazie a motivi e tonalità scelti dal cliente, rendendo ogni Maserati unica nel suo genere. Maserati ha suddiviso il programma Fuoriserie in due collezioni per facilitare la scelta tra migliaia di combinazioni: Corse, per chi sogna la gloria delle piste e vuole una livrea ispirata ai modelli racing più iconici. Futura, per gli appassionati di design all'avanguardia e materiali innovativi.

Ma per chi desidera davvero qualcosa di unico, esiste il livello Bespoke, dove ogni dettaglio è scolpito sulle richieste del cliente. Qui la personalizzazione non ha limiti, e il risultato è una Maserati "one of one", irripetibile. Ogni colore è una dichiarazione d'intenti: dal Blu Inchiostro metallizzato che evoca la profondità delle acque, al Rosso Marte che richiama l'audacia delle corse. Ogni cliente può persino creare una tinta su misura, rendendo il proprio modello riconoscibile al primo sguardo. Per celebrare l'inaugurazione delle Officine Fuoriserie, Maserati ha creato una MC20 Cielo senza precedenti: "Less is More...?". Ispirata al Bauhaus, questa hypercar unisce forme geometriche e una palette cromatica audace che attraversa tutta la carrozzeria, con un Tridente stilizzato sul vano motore. Le combinazioni di colori, che spaziano dal Rosso Capannelle Glossy al Giallo Avia Pervia, fino all'Azzurro Himmelblau, sono un omaggio al mondo dell'arte e della velocità.

Persino i cerchi da 20 pollici giocano con le tonalità, abbinando colori differenti su ogni ruota. E per chi conosce la storia del motorsport, l'Arancio Devil presente sulla carrozzeria è un tributo a Maria Teresa De Filippis, prima donna in F1 a bordo di una Maserati 250F. All'interno, il concetto di minimalismo estetico si fonde con materiali pregiati: Alcantara perforata, cuciture contrasto e dettagli in fibra di carbonio che esaltano la sportività estrema. Ogni elemento è studiato per bilanciare forma e funzione, proprio come nei grandi capolavori del Bauhaus. Maserati ha creato più di una semplice divisione di personalizzazione: ha dato vita a un nuovo modo di concepire il lusso automobilistico. Le Officine Fuoriserie rappresentano la fusione perfetta tra passato, presente e futuro, dove ogni vettura diventa un pezzo unico di design e ingegneria.

Ma non si tratta solo di estetica o esclusività: ogni Maserati Fuoriserie è anche un'opera di ingegneria su misura. Dai setup delle sospensioni calibrati sulle esigenze del guidatore, alle finiture inedite per il volante, ogni dettaglio può essere plasmato per riflettere la personalità del proprietario. C'è qualcosa di straordinariamente italiano nella capacità di trasformare l'automobile in un'arte. Maserati lo sa da oltre un secolo, e con l'apertura delle nuove Officine Fuoriserie a Modena, il concetto di personalizzazione raggiunge vette mai esplorate. Dimenticate gli optional di serie e le tinte standard: qui ogni Maserati diventa una tela bianca pronta a essere dipinta con la visione del cliente.

Le Officine Fuoriserie non sono solo un reparto di personalizzazione dove lavorano un centinaio di esperti artigiani, ma un vero santuario della creatività automobilistica. Al centro di tutto, una nuova linea di verniciatura capace di combinare precisione robotica e finiture artigianali da atelier. Parliamo di oltre 4.000 metri quadrati dedicati al "tailor-made", dove le vetture prendono forma attraverso un processo che unisce innovazione e tradizione. Ma non è solo questione di estetica: il livello di cura artigianale va oltre la vernice, toccando ogni elemento, dai materiali per gli interni alle finiture in fibra di carbonio, Alcantara o pelle intrecciata a mano. Anche le cuciture dei sedili possono raccontare una storia, grazie a motivi e tonalità scelti dal cliente, rendendo ogni Maserati unica nel suo genere.

Maserati ha suddiviso il programma Fuoriserie in due collezioni per facilitare la scelta tra migliaia di combinazioni: Corse, per chi sogna la gloria delle piste e vuole una livrea ispirata ai modelli racing più iconici. Futura, per gli appassionati di design all'avanguardia e materiali innovativi. Ma per chi desidera davvero qualcosa di unico, esiste il livello Bespoke, dove ogni dettaglio è scolpito sulle richieste del cliente. Qui la personalizzazione non ha limiti, e il risultato è una Maserati "one of one", irripetibile. Ogni colore è una dichiarazione d'intenti: dal Blu Inchiostro metallizzato che evoca la profondità delle acque, al Rosso Marte che richiama l'audacia delle corse. Ogni cliente può persino creare una tinta su misura, rendendo il proprio modello riconoscibile al primo sguardo.

Per celebrare l'inaugurazione delle Officine Fuoriserie, Maserati ha creato una MC20 Cielo senza precedenti: "Less is More...?". Ispirata al Bauhaus, questa hypercar unisce forme geometriche e una palette cromatica audace che attraversa tutta la carrozzeria, con un Tridente stilizzato sul vano motore. Le combinazioni di colori, che spaziano dal Rosso Capannelle Glossy al Giallo Avia Pervia, fino all'Azzurro Himmelblau, sono un omaggio al mondo dell'arte e della velocità.

Persino i cerchi da 20 pollici giocano con le tonalità, abbinando colori differenti su ogni ruota. E per chi conosce la storia del motorsport, l'Arancio Devil presente sulla carrozzeria è un tributo a Maria Teresa De Filippis, prima donna in F1 a bordo di una Maserati 250F. All'interno, il concetto di minimalismo estetico si fonde con materiali pregiati: Alcantara perforata, cuciture contrasto e dettagli in fibra di carbonio che esaltano la sportività estrema. Ogni elemento è studiato per bilanciare forma e funzione, proprio come nei grandi capolavori del Bauhaus.

Maserati ha creato più di una semplice divisione di personalizzazione: ha dato vita a un nuovo modo di concepire il lusso automobilistico. Le Officine Fuoriserie rappresentano la fusione perfetta tra passato, presente e futuro, dove ogni vettura diventa un pezzo unico di design e ingegneria. Ma non si tratta solo di estetica o esclusività: ogni Maserati Fuoriserie è anche un'opera di ingegneria su misura. Dai setup delle sospensioni calibrati sulle esigenze del guidatore, alle finiture inedite per il volante, ogni dettaglio può essere plasmato per riflettere la personalità del proprietario.