Maserati a Ginevra con il super Suv Levante Trofeo Launch Edition

MODENA - Nell’ormai lontano 2014 la Maserati presentò a Ginevra il concept dell’Alfieri, Gran Turismo del futuro di cui si sono perse le tracce per qualche tempo, finché non è arrivato l’annuncio tanto atteso: la sportiva dedicata a uno dei fondatori della mitica Casa modenese, Alfieri Maserati, verrà prodotta a Modena a partire dal 2020 e arriverà sul mercato con le carte in regola per collocarsi al top della categoria, con soluzioni stilistiche e tecniche di assoluta avanguardia, compresa l’opzione elettrica. Nelle more – secondo attendibili indiscrezioni – potrebbe arriva anche una “Maseratina” realizzata sulla base dell’Alfa 4C, ma con motore 6 cilindri.



In attesa della fatidica svolta, Maserati si presenta all’89° Salone di Ginevra con i già noti Model Year 2019 di Ghibli e Quattroporte (declinate negli allestimenti GranLusso e GranSport) e con il Levante Trofeo Launch Edition, versione speciale a tiratura limitata (100 unità) del super Suv spinto dal motore V8 biturbo 3,8 litri da 580 cv/730 Nm prodotto nello stabilimento Ferrari di Maranello e capace di prestazioni da supercar (300 km/h e 0-100 in 4,1 secondi).

Il Suv Levante Trofeo Launch Edition sarà disponibile, oltre che in un elegante colore blu, anche con due vistosissime verniciature, rossa e gialla. Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi in pelle naturale pieno fiore di colore nero e da inserti in carbonio. Per il resto, la serie speciale Launch Edition non si discosta dalla già nota Levante Trofeo, che dopo varie anteprime in giro per il mondo, soprattutto aldilà dell’oceano, è ora pronta a debuttare sul mercato europeo con le carte in regola per ben figurare tra i Suv più prestazionali del mondo.

A tal proposito vale la pena ricordare che, oltre al super motore da 580 cavalli, uno dei più potenti mai adottati da una Maserati stradale, il Suv del Tridente può contare sulla trazione integrale intelligente Q4, sull’ottimo cambio automatico ZF a 8 rapporti e su tecnologie che consentono di aggiungere alle modalità di guida Normal, ICE, Sport e Off Road, anche la modalità Corsa con funzionalità Launch Control, che esalta il carattere sportivo del Suv: la nuova opzione migliora infatti le risposte del motore e apre le valvole di scarico in accelerazione, oltre a garantire cambiate più rapide, un assetto più basso delle sospensioni pneumatiche, uno smorzamento più sportivo del sistema Skyhook e un’impostazione ottimizzata della trazione integrale intelligente Q4.

In casa Maserati, inoltre, assicurano che in modalità Corsa aumenta al massimo il piacere di guida grazie alla migliore interazione con l’Electronic Stability Program (ESP) e con il controllo della trazione. Se a questo si aggiungono il sofisticato sistema delle sospensioni (a quadrilatero con doppio braccio oscillante all’anteriore e multilink a cinque bracci al posteriore) e la distribuzione dei pesi 50:50, si avrà chiaro il quadro di un Suv decisamente fuori dal coro, capace di esaltare il piacere di guida come un’auto sportiva.

Se non bastasse, il Suv Levante Trofeo è la prima Maserati della storia a essere equipaggiata con cerchi in alluminio forgiato da 22”, sui quali sono montati i nuovi pneumatici di serie SportContact 6, frutto della collaborazione con Continental. Secondo le informazioni fornite dalla Casa, “grazie a questi nuovi pneumatici ultra sportivi la Maserati più potente attualmente in produzione può vantare un comportamento stradale eccellente ed equilibrato, oltre a straordinarie prestazioni in curva”.



Nello stand del Palexpo ginevrino verranno presentate anche le novità proposte dal partner Ermenegildo Zegna per gli allestimenti interni (in arrivo un nuovo materiale denominato Pelletessuta) e, per non trascurare il dna sportivo del marchio, ci sarà anche una GranTurismo MC (acronimo di Maserati Corse), per la prima volta con colore esterno grigio lava, in abbinamento agli interni in carbonio. Segretissima, invece, è una novità che verrà svelata all’ultimo momento: non un’auto di serie, ma un esemplare unico realizzato per soddisfare la richiesta di un cliente.

Da anni impegnata sul versante delle personalizzazioni, Maserati presenta a Ginevra anche un’altra iniziativa mirata alla soddisfazione del cliente e alla valorizzazione dell’italianità del marchio. Oltre allo storico partner Ermenegildo Zegna, la casa del Tridente ospita dunque, nello stand del Palexpo ginevrino, altre due aziende leader nel proprio settore: Giorgetti, celebre nel mondo per la lavorazione del legno per arredi e oggetti dal design unico, e De Castelli, leader nel trattamento dei metalli per la produzione di complementi d’arredo, superfici e progetti custom. “Un modo – informa la Casa - per raccontare la continua ricerca di eccellenza, stile e unicità tipiche del Made in Italy, e dunque di Maserati”.