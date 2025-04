Maserati con Giorgetti all'insegna del made in Italy alla Design Week. Una Grecale one-off del programma Fuoriserie

Il made in Italy di Maserati incontra quello di Giorgetti per la Milano Design Week 2025, con una collezione di interior design e una Grecale one-off del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. «In Maserati - ha commentato Klaus Busse, head of design di Maserati - abbiamo sempre avuto a cuore il legame con il mondo dell'interior design. Sia le nostre auto sia i mobili Giorgetti vanno oltre il concetto di pura funzionalità". La Maserati Giorgetti Edition, in particolare punta a rappresentare l'alta sartorialità in movimento, tra eleganza, tradizione artigianale italiana e passione per i dettagli. L'esemplare unico nasce su base Grecale Folgore 100% elettrica a esemplare, realizzata dalle Officine Fuoriserie di Modena, appena inaugurate e appositamente dedicate alla personalizzazione più raffinata delle vetture Maserati.

La Grecale Giorgetti Edition è realizzata in un colore Gleaming Dusk, appositamente creato per Giorgetti, con inserti in tinta sulla griglia e monta cerchi da 21 pollici Glossy Black con finitura trasparente grigia, mentre le pinze dei freni e il logo Fuoriserie sono color rame. Esclusivi gli interni in pelle, che in colorazione denim rendono omaggio alla sensazione di comfort e dell'interior home feeling di Giorgetti, con sedili realizzati in esclusivo tessuto Giorgetti in lana a 4 fili (denim, bianco mélange, nero e rame), utilizzato nella collezione di interior design Giorgetti Maserati Edition. Il Tridente presente sui poggiatesta in Alcantara denim è realizzato, per la prima volta, in legno dai riflessi grigio-azzurro. Il tunnel centrale, il cruscotto, il volante e i pannelli delle portiere sono in pelle denim con motivi a impunture realizzati ad hoc.

I battitacco in acciaio inossidabile/legno sono invece incisi al laser con le scritte 'Due icone, una visione' ed 'Eleganza senza tempo'. La collezione di interior design Giorgetti e la Maserati Grecale one-off sono state svelate in anteprima mondiale a una ristretta platea di ospiti, rispettivamente presso lo showroom Milanese Giorgetti Spiga e presso lo showroom Maserati di Milano centro. Per tutta la durata della MDW 2025, invece, saranno liberamente visibili a tutti gli appassionati di design e di auto.