Maserati GranTurismo, accelera il viaggio verso il futuro. Dall’icona A6 1500 nata 75 anni fa alla Folgore 100% elettrica

MODENA - Per gli appassionati del Tridente - ma, in generale, per chi ama il made in Italy, il bello e l’esclusivo - GranTurismo è molto più di un’automobile. È un sapiente prodotto a cavallo tra l’high tech più avanzato e l’artigianato. È un marchio che evoca una storia fatta di inventiva e di vittorie. È uno stile di vita, che da sempre distingue chi lo sceglie e che incarna il concetto di ‘The Others Just Travel’ rispetto al mondo delle ‘altrè vetture sportive. La nuova Maserati GranTurismo - che debutta anche nella Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary a tiratura limitata - coniuga le performance elevate, tipiche di una berlinetta sportiva, con il confort che è adatto alle lunghe percorrenze. Questo sia nella versione con potenti motori termici, sia con la più innovativa soluzione Folgore 100% elettriche. Nuova GranTurismo, che eredita il Dna della A6 1500 del 1948, scrive una pagina della storia delle grandi auto del Tridente enfatizzando - come solo è in grado di fare una vettura pensata e realizzata guardando al futuro - lo spirito dei “grandi viaggi” al volante e a bordo di una Maserati.

Una lunga e fortunata tradizione nella Casa del Tridente: caratterizzata da modelli iconici come la 3500 GT, la 5000 GT, la Sebring, la Mistral, la Ghibli, la Bora, la Khamsin e la 3200 GT per arrivare alla prima generazione di GranTurismo del 2007. Un concetto, quello di ‘granturismò che è nato nel dopoguerra quando il Paese ha dimostrato al Mondo le sue eccellenze, la forza, l’ottimismo e la leggerezza, la voglia di fare, ma anche di divertirsi. In quel momento storico Maserati lo fece risolvendo - con la splendida A6 1500 - un’equazione di cui sembrava impossibile trovare la soluzione. Alla fine degli Anni ‘40 e nei primi Anni ‘50 le auto erano sportive oppure confortevoli. Mai entrambe le cose.

La Casa del Tridente creò allora un concetto di vettura di lusso capace di rappresentare un nuovo stile di vita: una coupé due porte che coniugava performance e confort con un abitacolo elegante dotato di quattro posti reali. Oggi con la nuova generazione di GranTurismo, Maserati eleva ai massimi livelli di innovazione il suo modello più iconico, proiettandolo verso il futuro con la versione elettrica Folgore. Quella che si fregia di questa evocativa denominazione è la prima vettura nella storia di Maserati ad adottare un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria.

Folgore è basato su una tecnologia a 800 Volt ed è stato sviluppato con soluzioni tecniche d’avanguardia derivate dalle monoposto di Formula E. Offre prestazioni di assoluto rilievo coniugate con il confort e l’eleganza tipica del Tridente, grazie ai tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW. Anche nella variante Folgore, GranTurismo è perfetta manifestazione del Dna di Maserati e per questo motivo si distingue per il sound - non meno appagante della motorizzazione a benzina - oltre che per soluzioni tecniche d’avanguardia, per prestazioni di assoluto rilievo e naturalmente per comfort ed eleganza.