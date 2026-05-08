Maserati: GranTurismo, GranCabrio e Grecale immortalati nel corso dei test. Ecco i tre prototipi in fase di collaudo

Novità in vista in casa Maserati, con i prototipi di GranTurismo, GranCabrio e Grecale immortalati nel corso dei test su strada presso lo stabilimento del tridente, a Modena, in via Ciro Menotti. Nello specifico, si tratta di alcune vetture con camuffature che interessano la parte inferiore della carrozzeria. Gli uomini del marchio modenese sono a lavoro nel territorio, per raccogliere i dati necessari allo sviluppo che anticipa la produzione, lungo percorsi con cui vengono riprodotte le diverse condizioni d'utilizzo.

Le auto in questione vedranno modifiche alla carrozzeria con dettagli importanti a livello del frontale, cambiamenti lungo la fiancata e nel retro. In questo modo saranno aggiornate pur conservando il DNA Maserati. La GranTurismo è una coupé elegante, comoda e sportiva; attualmente è proposta con il motore 3 litri biturbo Nettuno da 490 CV che, nella versione Trofeo arriva a 550 CV, mentre la variante elettrica, la Folgore, è al vertice della gamma per potenza, 761 CV, e prestazioni, visto che scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e può toccare i 325 km/h di velocità massima.

La GranCabrio si riallaccia ad un'illustre tradizione e ripropone i contenuti della GranTurismo con la capote in tessuto che apre l'abitacolo per un'ulteriore connessione con l'ambiente esterno. Mentre la Grecale interpreta il concetto di Suv moderno con unità mild hybrid, termiche ed elettriche ed un range di potenza che va da 300 CV fino ad arrivare ai 550 CV della variante BEV Folgore. Al momento, la casa del tridente ha divulgato le foto delle vetture in fase di collaudo, senza specificare eventuali cambiamenti a livello meccanico.