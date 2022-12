Maserati Granturismo, la raffinata eleganza del coupè con ricche dotazioni dedicate a comfort, funzionalità e sicurezza

La nuova Maserati Granturismo si prefigura sì come una sportiva ad alte prestazioni, ma è anche un’auto in grado di offrire 4 posti e un buon vano bagagli in un contesto di raffinata eleganza e di ricche dotazioni dedicate al comfort, alla funzionalità, alla sicurezza, con un occhio attento anche alla compatibilità ambientale. Sulla Folgore si fanno apprezzare, in particolare, alcune peculiarità, come l’assenza della leva del cambio che permette di sfruttare tutto lo spazio a disposizione. Soprattutto, la versione a emissioni zero utilizza per gli interni materiali sostenibili come l’Econyl, un nylon riciclato ottenuto dal recupero delle reti da pesca. Esclusivo di Maserati, questo materiale ricorda il tessuto delle mute da sub, impreziosito da una lavorazione laser in grado di creare disegni geometrici che richiamano il dinamismo naturale del mare. Inserti in Econyl sono presenti sui sedili, sul padiglione e sui montanti.

L’auto è ovviamente dotata di tutti i più recenti elementi hi-tech, come il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant, un infotainment di ultima generazione e l’head-up display. E’ stata riprogettata l’interfaccia utente puntando su due schermi centrali (da 12 e da 9 pollici) ergonomicamente posizionati per facilitare l’accesso ai comandi. Tra i sedili e sulla plancia sono spariti i tasti fisici: i servizi di bordo e le funzioni del sistema multimediale si gestiscono tutte sfiorando il grande display al centro della plancia. Completamente digitale è il quadro strumenti, la cui grafica muta in funzione della modalità di guida selezionata. Per le versioni a benzina, che si possono guidare anche staccando tutti gli aiuti elettronici tranne l’ABS, ce ne sono quattro: Comfort, GT, Sport e Corsa.

Sulla plancia resta ben in vista l’orologio, vera icona del passato, ma è stato reinterpretato in chiave moderna e ora è riconfigurabile con diverse funzionalità. Delegata ad Alexa l’assistenza vocale, mentre in casa Maserati assicurano che l’audio a bordo della nuova Granturismo, messo a punto in casa, garantisce un’esperienza di ascolto di livello superiore e un coinvolgimento unico grazie all’impianto Sonus-faber di serie, disponibile in due livelli di personalizzazione che utilizzano fino a 19 speaker, regalando un sound tridimensionale. Non sono state fornite, invece, anticipazioni dettagliate sulla dotazione di ADAS, ma è fuor di dubbio che non mancherà nulla di ciò che un “maseratista” possa aspettarsi.