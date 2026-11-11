Maserati: Grecale, GranTurismo e GranCabrio protagoniste sulle strade della California per celebrare i 100 anni

Maserati ha scelto gli scenari suggestivi della California per presentare al pubblico nordamericano le nuove evoluzioni di Grecale, GranTurismo e GranCabrio, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni del Tridente. Lo scorso ottobre, 34 giornalisti, influencer e content creator provenienti da Stati Uniti, Canada e America Latina hanno partecipato a un'esclusiva esperienza di guida organizzata da Maserati Americas, percorrendo le strade di Santa Monica, la celebre Pacific Coast Highway e i canyon di Malibu. Le novità riguardano soprattutto prestazioni e dotazioni: tutte le Grecale a benzina adottano ora il motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri, con potenze comprese tra 390 e 530 CV, mentre GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo raggiungono quota 590 CV grazie a un incremento di 40 CV.

Debutta inoltre la modalità Country, che permette di aumentare di 20 millimetri l'altezza da terra, mentre la GranTurismo Folgore completamente elettrica porta la propria autonomia a 509 chilometri, migliorando di 34 chilometri il risultato precedente. Si amplia anche l'offerta Fuoriserie, con sette nuove tinte per la carrozzeria, tra cui Green Jupiter Matte e Blu Denim, e la possibilità di personalizzare per la prima volta la capote della GranCabrio. L'itinerario californiano ha quindi permesso di mettere alla prova le diverse caratteristiche delle vetture: dalla reattività della Grecale Modena nel traffico urbano alle qualità sportive della Grecale Trofeo sui percorsi montani, fino al comfort e alle prestazioni delle due granturismo lungo la costa.

Tra le tappe dell'evento figuravano il Malibu Farm e la tenuta Cielo Farms Malibu, dove gli ospiti hanno potuto vivere un'esperienza gastronomica ispirata alla tradizione toscana. Presente anche una MCPURA Cielo, esposta per mostrare le più recenti evoluzioni del linguaggio stilistico Maserati, caratterizzato da frontali più affilati e linee orizzontali.