Maserati, heritage e innovazione del Tridente protagonisti al Bruxelles Motor Show

È iniziata con un coinvolgimento costante di pubblico, stampa e appassionati la partecipazione di Maserati al Brussels Motor Show 2026 , grande evento che si conncluderà il prossimo 18 gennaio. Fin dal giorno di apertura, lo stand allestito dal dealer Maserati D'Ieteren nel padiglione 11 è stato uno dei principali punti di attrazione del Salone, esempio di una perfetta armonia fra heritage e innovazione. Maserati ha portato a Bruxelles quattro modelli - McPura Cielo, GranCabrio Folgore, Grecale Folgore e Grecale Lumina Blu Special Edition - che mettono in luce l'evoluzione dell'identità del Tridente e che sono capaci di coniugare emozione di guida, lusso contemporaneo e visione sostenibile. Nel corso di un evento vip - organizzato per celebrare l'Anno del Tridente in un contesto di eccellenza - Maserati ha esposto a Bruxelles le due one-off Maserati GranTurismo e GranCabrio Meccanica Lirica e la supersportiva GT2 Stradale.

In particolare, il progetto Meccanica Lirica rappresenta un capitolo chiave per festeggiare il ritorno della produzione delle icone GranTurismo e GranCabrio nello stabilimento di Modena. Telecamere e smartphone puntati, nelle ore di apertura del Salone belga, sull'affascinante McPura Cielo nella livrea di lancio AI Aqua Rainbow, sulla GranCabrio Folgore color Bianco Astro, su Grecale Folgore, il suv premium 100% elettrico, nello speciale colore Verde Royale, e infine su Grecale Lumina Blu Special Edition, un'edizione esclusiva (in prima europea) che unisce un look raffinato a un pacchetto tecnologico completo.

«L'entusiasmo registrato al Brussells Motor Show - ha commentato Santo Ficili, coo di Maserati - conferma la forza del marchio in un momento altamente simbolico. Una risposta estremamente positiva del pubblico, a testimonianza di una visione che unisce heritage, innovazione ed eccellenza artigianale. Maserati guarda al futuro con audacia e ambizione, confermando la propria leadership nel segmento delle vetture di lusso ad alte prestazioni».