Maserati, il Tridente compie cento anni. L'esordio alla Targa Florio del 1926 sulla Tipo 6

Maserati festeggia il centenario del logo del Tridente, che debuttò nel 1926 alla Targa Florio dove ottenne il primo posto di classe 1500 e l'ottavo assoluto con la Tipo 6 guidata da Alfieri Maserati. A conferma delle rilevanza culturale del logo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dedicato ai cento anni del Tridente un francobollo ordinario. Nato nel 1926 ma già disegnato nel 1925, il logo del Tridente è apertamente ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, situata a poche centinaia di metri dalla prima officina Maserati, simbolo profondamente radicato nell'identità cittadina.

Presente in oltre 70 mercati nel mondo, Maserati celebra questo anniversario con una campagna di comunicazione ad hoc che vuole condividere i valori fondamentali del marchio. On air sui canali ufficiali Maserati, il video mette in dialogo passato e presente attraverso un cast di vetture scelto con cura narrativa precisa: la Tipo 26, la Ghibli e la MC12 rappresentano il patrimonio storico del marchio, mentre la GranTurismo Trofeo, la Grecale Trofeo e MCXtrema ne incarnano la continuità con il mondo racing contemporaneo, filo rosso che lega indissolubilmente il Tridente alle competizioni fin dalla sua origine.

Nel cortometraggio i tre modelli storici Maserati partono dai box della Targa Florio e lungo il percorso entrano in una nuova dimensione, dove l'Heritage incontra il futuro. Dalla polvere del passato emergono le tre Maserati contemporanee, che avanzano su un maestoso deserto di sale. Mentre le tre vetture corrono insieme, lasciano dietro di loro tracce decise e potenti che diventano, quando inquadrate dall'alto, un percorso comune capace di disegnare un gigantesco Tridente.