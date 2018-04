Maserati, “lusso su misura” nuova arma del Tridente per rafforzarsi in Cina

PECHINO - E' il ''Lusso su Misura'' l'arma con cui Maserati intende rafforzare la propria presenza in Cina, mercato centrale per i modelli del Tridente. La presenza ad Auto China 2018, il Salone che si apre a Pechino, offre infatti agli appassionati clienti cinesi nuove e più articolate possibilità di personalizzazione, partendo da modelli Ghibli, Quattroporte e Levante MY18 che negli allestimenti GranLusso e GranSport, pensati per soddisfare le esigenze più esclusive dei clienti, offrono già l'unicità delle finiture artigianali del migliore made in Italy.

«I marchi del lusso sono da sempre all'avanguardia nella personalizzazione delle vetture - ha detto Alberto Cavaggioni, managing director di Maserati China - e Maserati continua a pensare che la personalizzazione sia un aspetto prioritario per migliorare l'esperienza del cliente. In Cina sono sempre più numerosi gli appassionati che vogliono esprimere i propri gusti e la propria personalità attraverso la scelta di una vettura unica. A fronte della sempre maggior richiesta di personalizzazioni, Maserati conferma la sua tradizione di lusso e sportività attraverso l'offerta di dotazioni esclusive di fascia alta in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti». Lo dimostra, nell'elegante stand a Pechino, la presenza di un nuovo spazio espositivo dedicato alle personalizzazioni, con una vasta scelta di configurazioni per gli interni e per gli esterni con una straordinaria varietà di cerchi, pinze freno, sedili e volanti per esaltare al meglio il lusso e la sportività di ogni Maserati, a cui si aggiungono il sistemi hi-fi Bowers & Wilkins Premium Surround Sound, i rivestimenti in finissima pelle estesa e quelli in seta Ermenegildo Zegna, particolarmente apprezzati dai cinesi.

In particolare nella Personalization Area del Salone di Pechino sono esposti cinque diversi tipi di cerchi, tra cui gli Eracle in lega da 21 pollici nella versione grigio opaco con finitura diamantata che ne arricchisce il design accattivante e gli eleganti cerchi Titano in lega forgiata da 21 pollici. Le pinze freno sono disponibili in vari colori, dal nero elegante al rosso passionale, dal giallo dinamico al blu iconico. Per prestazioni ottimali in frenata, le vetture del Tridente montano sulla maggior parte delle versioni, un impianto frenante Brembo a pinze fisse in lega a sei pistoncini. I nuovi allestimenti GranLusso e GranSport - presenti in tutta la gamma - i sintetizzano alla perfezione l'essenza di Maserati che, fedele alla sua vocazione da granturismo, ripropone in ogni vettura un connubio esclusivo di lusso e sportività. Riflettori puntati, tra l'altro, su Levante GranSport, che incarna la tradizione racing di Maserati. Gli esterni sono immediatamente riconoscibili per la griglia anteriore, le skid plates e le barre portapacchi con finitura Black Piano, le pinze freno di colore rosso e i cerchi Nereo da 20 pollici. Gli interni sono un concentrato di sportività: dai sedili sportivi in pelle con regolazione a 12 vie al volante sportivo a regolazione elettrica, dalle palette del cambio alle finiture in carbonio e al sistema di chiusura assistita delle porte.

La ridefinizione del lusso nelle “ammiraglie” è invece affidata alla Quattroporte GranLusso, dove l'elegante restyling degli esterni ha portato alla scelta di una calandra più imponente e ispirata al Concept Car Alfieri, di cerchi Mercurio da 20 pollici e di pinze freno di colore nero. Nell'abitacolo, agli esclusivi rivestimenti in seta Ermenegildo Zegna , alle finiture in radica a poro aperto sulla plancia e al volante in pelle e legno, si affiancano altre dotazioni pensate per un miglior comfort, come la pedaliera a regolazione elettrica, la tendina parasole elettrica per i vetri posteriori e il lunotto, l'impianto di climatizzazione quadrizona e i sedili posteriori riscaldabili. Altra protagonista di spicco della gamma Maserati a Pechino è la Ghibli, una berlina sportiva di fascia alta che rappresenta un connubio perfetto di prestazioni ed eleganza ed è presente qui nelle versioni Ghibli GranLusso da 350 cv e Ghibli S Q4 GranSport da 430 cv, entrambe con potente motore a benzina V6 Twin Turbo di 3,0 litri.