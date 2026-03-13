Maserati Master Driving Experience al via per il 2026. Programma di guida in pista per clienti delle vetture del Tridente

Riparte la stagione 2026 della Master Maserati Driving Experience, il programma ufficiale di guida in pista organizzato da Maserati per permettere a clienti e appassionati di sperimentare le prestazioni delle vetture del Tridente in un contesto professionale e sicuro. Il calendario prevede sessioni su diversi circuiti, tra cui l'Autodromo di Modena, il circuito di Varano de' Melegari Circuito Riccardo Paletti e l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi. Il programma si estende inoltre a due tracciati internazionali, Hockenheimring e Circuit Paul Ricard, con appuntamenti dedicati ai clienti europei.

Tra le novità della stagione figurano il rinnovamento dei corsi avanzati Gt2 Stradale Racetrack Academy e Gt Pro e l'introduzione della Maserati MCXtrema nel programma. Protagonista delle attività in pista resta la Maserati Gt2 Stradale, versione stradale della vettura da competizione Gt2, dotata del motore V6 Nettuno da 640 Cv capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e superare i 320 km/h di velocità massima. Il programma continua a includere diversi livelli di formazione, dai corsi introduttivi alle sessioni più avanzate dedicate alla guida sportiva in circuito, sempre affiancate da istruttori professionisti della Scuderia de Adamich, partner storico dell'iniziativa.

Confermata anche la Sim-Racing Experience, che integra simulazione e guida reale attraverso sessioni su simulatori professionali e competizioni virtuali con la versione digitale della Maserati GT2. Attivo dal 1999, il programma Master Maserati ha coinvolto oltre 9.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo attraverso più di 600 corsi di guida organizzati sui principali circuiti europei.