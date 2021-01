Maserati Mc20 è la “Supercar più bella del 2021”. Premiata al Festival Automobile International di Parigi

PARIGI - La Mc20 Maserati è stata premiata come 'supercar più bella dell'anno 2021' al Festival Automobile International di Parigi, in una cerimonia online. "Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, a coronamento del lavoro di un intero team che si è totalmente dedicato a questo progetto unico: un progetto che apre un nuovo capitolo nella storia di Maserati", ha commentato Klaus Busse, Head of Maserati Design. Mix di eleganza, sportività e personalità, Mc20 è "un autentico capolavoro di stile", spiega la Casa del Tridente. Disegnata nel Centro Stile Maserati di Torino, segna il ritorno di Maserati nel segmento delle supersportive, con una vettura che coniuga alte prestazioni, tecnologia innovativa e soluzioni tecniche audaci.