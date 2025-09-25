Maserati MCPura, grande protagonista al Salone Auto Torino. La super-sportiva del Tridente debutta al pubblico in Italia

Maserati MCPura debutta al pubblico in Italia, dopo il reveal che era avvenuto in luglio nel Regno Unito al Goodwood Festival of Speed. A fare da palcoscenico alla nuova super-sportiva del Tridente è il Salone Auto Torino che si svolgerà dal 26 al 28 settembre nel cuore, più precisamente nel cuore di piazzetta Reale. Il pubblico potrà ammirare nei tre giorni di svolgimento dell'evento la super-sportiva ultima arrivata nella gamma Maserati, e che racchiude l'essenza più pura dell'energia e della performance secondo il Tridente, rigorosamente 100% Made in Italy. Al Salone Auto Torino il marchio modenese espone le due anime di MCPura: la nuova supersportiva è presentata nella sofisticata tinta carrozzeria Ai Acqua Rainbow - ideata dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, in versione opaca per la coupé e lucida per la scoperta MCPura Cielo.

In sintonia con il fatto che l'evento torinese - in questa sua moderna evoluzione - non è una statica esposizione di autovetture, ma una manifestazione immersiva, capace di trasmettere il senso della performance tramite il ruggito dei motori, MCPura sarà protagonista sabato 27 settembre della grande parata con partenza dalla Reggia di Venaria. Questo 'evento nell'evento' prevede visita e pranzo nella storica residenza sabauda, per poi attraversare Superga e concludersi nel cuore della città, in piazza San Giovanni. A sfilare sulle auto del Tridente saranno i clienti del dealer locale, Maserati Forza Torino, con i modelli più significativi della gamma come GranTurismo e MC20. Saranno affiancati da una GranCabrio con ospite speciale la presentatrice Cristina Chiabotto ambasciatrice di eleganza e italianità.

Evoluzione naturale dell'iconica Halo Car MC20, MCPura rappresenta la nuova frontiera delle super-sportive, elevando a un livello superiore la sua antesignana per renderla ancora più performante ed unica. E' disponibile nelle versioni coupé e cabrio e si distingue per quattro contenuti esclusivi. Sono la monoscocca in fibra di carbonio, l'iconico motore V6 Nettuno da 630 Cv con tecnologia a precamera brevettata, le portiere Butterfly e - nel caso della Cielo - il tetto in vetro elettrocromatico retrattile. Grazie alla monoscocca in fibra di carbonio il peso di MCPura è inferiore a 1.500 kg e, grazie ai 630 Cv erogati, propone il rapporto peso/potenza best in class di 2,33 kg/Cv.