Maserati, poche ore all'evento "MMXX: Time to be Audacious". Lancio supersportiva MC20 in diretta streaming

MODENA - Ancora poche ore e per Maserati scatterà ''il momento della proiezione verso il futuro con nuove vetture, innovazioni e progetti rivoluzionari''. Come anticipa una nota della Casa del Tridente, l'evento 'MMXX: Time to be Audacious', previsto per mercoledì 9 settembre 2020 all'Autodromo di Modena ''accenderà le luci del palcoscenico mondiale della mobilità per Maserati''. La nuova era del marchio verrà inaugurata con il reveal in anteprima mondiale della super sportiva Maserati MC20, prima vettura di questo capitolo della storia del brand.

Questa esclusiva supersportiva - al cento per cento sviluppata e ingegnerizzata da Maserati - sarà prodotta presso lo storico stabilimento di viale Ciro Menotti, recentemente rinnovato con il nuovo impianto di produzione, con l'inedita linea di verniciatura e con l'innovativo Engine Lab. ''Con Maserati MC20 - si legge nella nota - la Casa tornerà nel mondo delle corse. La diretta streaming dell'evento dall'Autodromo di Modena potrà essere seguita sul sito internet del Marchio houseof.maserati.com in cinque diverse lingue: inglese, italiano, spagnolo, coreano e giapponese. Il collegamento avrà inizio alle ore 20:35 CEST del 9 settembre.