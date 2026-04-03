Maserati presenta due creazioni Fuoriserie al Monte-Carlo Masters. Protagoniste GranCabrio e MCPura Cielo

Maserati torna per il quinto anno consecutivo al Rolex Monte-Carlo Masters, in programma da domani al 12 aprile al Monte-Carlo Country Club, e sceglie il palcoscenico del Principato per svelare in anteprima mondiale due creazioni uniche del programma Fuoriserie. La presenza all'evento rientra nelle celebrazioni dell'Anno del Tridente, dedicato al centenario del simbolo del marchio, e diventa occasione per raccontare l'evoluzione della personalizzazione secondo la casa modenese. Protagonista è GranCabrio, che introduce per la prima volta una capote completamente personalizzata. Realizzata in un intenso blu Maserati, la copertura celebra i cento anni del Tridente con lavorazioni che combinano intreccio e ricamo, riprendendo il simbolo in una doppia interpretazione cromatica con richiami al bianco e al lime ispirati al mondo del tennis.

Il modello, esposto nel Commercial Village con livrea Verde Royale e interni Ice, segna una nuova frontiera per la personalizzazione, aprendo a configurazioni su misura anche per uno degli elementi più distintivi della vettura. Accanto alla GranCabrio, spazio a un esemplare di MCPura Cielo nella tinta speciale Ai Acqua Rainbow, un azzurro cangiante sviluppato dal programma Fuoriserie che, alla luce del sole, restituisce riflessi iridescenti ispirati alla scomposizione della luce. L'auto, esposta nel vip Village, presenta interni in Alcantara Ice con lavorazioni laser che mettono in evidenza il Tridente. Le due vetture interpretano il connubio tra lusso italiano e piacere di guida en plein air, evocando scenari lungo le strade della Côte d'Azur. A completare l'allestimento, teli copri-auto dedicati all'evento, con grafiche ispirate alla terra battuta e al mondo del tennis, inclusi in un pacchetto speciale riservato ai clienti durante il torneo.

All'interno dello spazio Maserati, il pubblico può accedere a un'area immersiva dedicata al programma Fuoriserie, con un percorso che unisce elementi digitali e materiali per esplorare le possibilità di configurazione offerte dalle collezioni Corse, Unica e Futura. Un'esperienza pensata per trasformare il cliente nello stilista della propria vettura. In primo piano anche MCXtrema, esposta davanti all'hotel Fairmont Monte Carlo, con una livrea celebrativa che richiama il ventesimo anniversario della prima vittoria della MC12 alla 24 Ore di Spa. Il design riprende i colori nero e azzurro della MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, con dettagli grafici che evocano modelli iconici, piloti e circuiti legati alla storia sportiva del marchio. Maserati è inoltre Auto Ufficiale del torneo e accompagna atleti e ospiti con una flotta che include anche il SUV Grecale, offrendo test drive lungo i percorsi della Riviera per far vivere direttamente l'esperienza di guida del Tridente.