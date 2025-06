Maserati, presente e futuro del Tridente al Motor Valley Fest 2025. Riflettori puntati anche sulla storia

Si è conclusa la settima edizione del Motor Valley Fest, la quattro giorni della Terra dei Motori dell'Emilia-Romagna dedicata ad appassionati, turisti e addetti ai lavori del settore. Protagonista assoluta del Motor Valley Fest 2025, Maserati ha acceso il centro cittadino con un programma ricco di esperienze immersive e appuntamenti, che hanno raccontato l'anima del Tridente, intrecciando passato e futuro, tradizione e innovazione. Per l'occasione lo stabilimento di viale Ciro Menotti ha aperto le sue porte al pubblico, accogliendo visitatori provenienti da tutto il mondo.

L'esperienza, pensata per raccontare l'identità più profonda del marchio, è stata impreziosita da eventi esclusivi e promozioni speciali all'interno dello showroom e dello store Maserati, completando un percorso dedicato agli appassionati desiderosi di entrare in contatto diretto con l'universo del Tridente. Momenti densi di significato, quindi, che hanno riaffermato i valori del brand - epitoma del lusso italiano nel mondo - e il suo impegno nel continuare a plasmare bellezza e innovazione laddove tutto ha avuto inizio.

Il festival è stato anche l'occasione per ammirare la nuova GT2 Stradale in livrea Powder Nude, in mostra in piazza Roma mentre, nel vicino stand di Motor1, è stato possibile ammirare una Maserati GranCabrio Folgore, 100% elettrica con tecnologia a 800V in tinta carrozzeria Orange Devil. Accanto al presente e al futuro del brand, al Motor Valley Fest 2025 non è mancato lo sguardo alla sua storia ultracentenaria. Presso i Giardini Ducali, infatti, il Classics Pavilion ha esposto preziosi modelli d'epoca, una Maserati Indy America ed una Maserati Mistral coupé 4000, rendendo omaggio a una tradizione artigianale di altissimo livello, che ha consacrato Maserati come uno dei simboli più autorevoli dell'eccellenza automobilistica italiana. Nel fine settimana, si è svolto anche il passaggio della carovana della quarta edizione di 'Moto & Supercars Motor Valley Fest' e la parata 'Mini vs Abarth', contribuendo a creare un'atmosfera coinvolgente e diffusa, in cui storia, passione e motori si sono armoniosamente intrecciati.