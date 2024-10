Maserati protagonista ad Auto e Moto d'Epoca con alcuni pregiati pezzi a cielo aperto

Il Tridente vuol tornare a pungere, e lo conferma a due passi da casa, in quella Bologna che con la natìa Modena condivide il ruolo di culla della Motor Valley italiana, lo straordinario distretto dove la progettazione e produzione di vetture in cui il lusso e le prestazioni ai massimi livelli fanno parte del Dna collettivo.

In occasione dell’edizione numero 41 di Auto e Moto d’Epoca, la rassegna che ha da poco chiuso i battenti nel quartiere fieristico bolognese, la Maserati si è infatti presentata con alcuni pregiati pezzi a cielo aperto di epoche diverse: una Ghibli Spyder 4.7 firmata nel 1967 da Giorgetto Giugiaro (che di lì a poco avrebbe fondato l’Italdesign) per conto della Ghia, un’attualissima GranCabrio Trofeo e una MC12 Versione Corse da 755 cv, spinta da uno dei pochi 12 cilindri visti a Bologna e realizzata in serie limitata a soli 12 esemplari destinati ai clienti e 3 prototipi.

La coincidenza con una manifestazione in parte dedicata all’automobilismo storico ha offerto anche l’occasione per presentare il servizio Maserati Classiche, inaugurato poco più di due anni fa e studiato per offrire a clienti e collezionisti un’assistenza esclusiva di cui abbiamo parlato sullo stand del marchio con il responsabile Cristiano Bolzoni, che ci ha spiegato come la nuova divisione offra sostanzialmente tre tipi di servizio, tra i quali il più richiesto attualmente è costituito dalla certificazione di autenticità che «ha già raccolto molte risposte positive e viene rilasciata esclusivamente a Modena, con una procedura completamente diversa rispetto ad altri brand».

Un’altra missione è rappresentata dalla fornitura di ricambi originali, pezzi di costo elevato per i quali sono attualmente disponibili 160 codici, fatta salva l’opportunità di reperire quelli eventualmente mancanti rivolgendosi a partner altamente qualificati, come del resto quelli a cui vengono affidati i restauri che per ora non vengono effettuati in casa. Si tratta di un’attività in evoluzione, destinata a crescere secondo obiettivi ambiziosi il primo dei quali – ci ha detto Bolzoni – è l’apertura di due “Maserati Classic service points” in Usa e Giappone. Mercati nei quali la casa del Tridente vanta una nutrita schiera di affezionati clienti.