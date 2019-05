Maserati protagonista alla Design Week di Milano

MILANO - In giro per Milano alla ricerca delle eccellenze italiane che contribuiscono a personalizzare, rendendole sempre più appetibili ed esclusive, le Maserati. Così la casa del Tridente ha organizzato al sua partecipazione alla Settimana del Design, condividendo le sue location con alcuni partner storici nell'ambito di un itinerario battezzato «Maserati crafting italian experiences».

Nel cuore del quartiere di Brera, a pochi passi dall'omonima prestigiosa Pinacoteca, è per esempio esposto l'esemplare unico del Suv Levante personalizzato da (e per) Allegra Antinori che per questa straordinaria vettura ha potuto contare sulla collaborazione del Centro stile della Casa che l'ha assistita e consigliata nella scelta dell'esclusiva vernice verde a tre strati che richiama il colore delle colline toscane come in quella della pelle «Pieno fiore» impreziosita da un ricamo in 3D in stile capitonné.

La seconda tappa è altrettanto centrale, in Corso Monforte dove – a pochi passi da piazzaSan Babila – ha sede tra l'altro la Prefettura del capoluogo lombardo. Qui si trova anche il «flagship store» De Castelli, specialista nella lavorazione dei metalli che arricchisce le vetture del Tridente con dettagli esclusivi e raffinati come la fascia della plancia e le pedaliere.

A Porta Venezia, dove ha origine corso Buenos Aires, via dello shopping per eccellenza, c'è invece l'esclusivo Giorgetti Atelier che è un punto di riferimento nel campo del trattamento del legno, ampiamente adottato per dare un tocco di esclusiva raffinatezza a molti modelli del costruttore modenese. È qui che nascono, per esempio, gli inserti plancia della Quattroporte.

Un dietro front e quattri passi (o due fermate di metropolitana) per ritrovarsi nel quadrilatero della moda, la zona di Milano probabilmente più famosa del mondo dove è aperto il Concept Store Alcantara di via Verri, dove si può ammirare l'innovativo materiale dalle straordinarie prestazioni sensoriali, estetiche e tecniche che lo hanno portato nell'abitacolo delle Maserati, nonché sui modelli di lusso di molti altri concorrenti.

Basta girare l'angolo per trovarsi in via Montenapoleone dove nella boutique Ermenegildo Zegna al umero 27/E è possibile ammirare la nuova Capsule Collection Maserati per la primavera-estate 2019. Un sofisticata selezione di pelletteria, abbigliamento da viaggio e accessori realizzata da un'autentica icona del lusso italiano legato a Maserati da una partnership storica.