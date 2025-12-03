Maserati, il ritorno a casa della produzione nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti a Modena

Il sito produttivo della MCPura è lo storico stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti a Modena, dove l’azienda si trasferì da Bologna nel 1939. Qui viene prodotto anche il motore Nettuno che pulsa sotto al cofano posteriore dell’auto. Dopo la decisione di abbandonare la fabbrica torinese di Mirafiori, era prevista a Modena anche la produzione delle GranTurismo e GranCabrio di nuova generazione, ma al momento la produzione è ferma, in attesa di conoscere il nuovo piano industriale destinato al rilancio del marchio.

Al netto degli optional, la Maserati MCPura Coupé viene commercializzata al prezzo di 223.504 euro; la Cielo decappottabile a 259.250. Nella gamma colori, studiata per esaltare italianità e storia Maserati, spiccano tre novità: il Devil Orange, definito “combinazione di vibrante energia e audacia”, e gli eleganti doppio strato Metallic Verde Royale e Night Interaction. Il programma Maserati Fuoriserie offre altre possibilità di personalizzazione con oltre 30 tinte di carrozzeria tra Solid, Metallic, Tristrato, Quadristrato e Opaco.

In occasione del lancio della MCPura la Maserati ha presentato l’AI Aqua Rainbow, una tonalità di azzurro che sotto i raggi del sole muta facendo comparire un effetto arcobaleno. “L’ispirazione – è stato spiegato - è quella del prisma: scomporre la luce bianca per poi catturarne le sfaccettature e creare un colore unico e puro”. Questa tonalità, che parte da una base nei toni dell’acqua, viene riproposta anche nell’abitacolo, per esaltare le cuciture sui sedili, tunnel centrale e volante. E’ disponibile nel programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.