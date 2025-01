Maserati, il Tridente rinnova il programma Extra10 Warranty per vetture più sicure e numerosi vantaggi per i clienti

MODENA – Anche se il futuro è sempre più elettrico, Maserati resta legata al fascino e alla melodia dei suoi propulsori termici. Dopo aver celebrato i suoi 110 anni di storia, il marchio del Tridente ha voluto rafforzare l’impegno per offrire serenità e sicurezza ai suoi clienti. Lanciato nel 2022, il programma Extra10 Warranty consente di estendere la copertura sui componenti del gruppo di propulsione, quali motori, cambio e organi di trasmissione, fino al decimo anno dalla data di immatricolazione. Non solo, tale programma è stato recentemente aggiornato per includere nuovi, ed esclusivi, benefici.

Ai clienti che hanno sottoscritto la Extra10 Warranty Maserati offre, inoltre, uno sconto del 15% su tutti i ricambi e gli accessori originali, se non già compresi nella copertura di base. Tale sconto si applica per l’intera durata del programma, incluse le componenti necessarie per la manutenzione programmata, ad esclusione degli articoli di merchandising, gli pneumatici e i lubrificanti.

I vantaggi del programma sono validi esclusivamente presso le concessionarie ufficiali Maserati, sia per l’acquisto di accessori originali sia per i ricambi utilizzati nelle riparazioni eseguite presso la stessa concessionaria. Non sono previste limitazioni per l'acquisto di accessori, mentre i ricambi devono essere utilizzati esclusivamente per le riparazioni su una vettura coperta dal programma Extra10 Warranty.

Attivabile su tutte le vetture Maserati fino a 10 anni dalla data di immatricolazione, comprese quelle non coperte più da garanzia previa ispezione presso una concessionaria ufficiale, la Extra10 Warranty può essere sottoscritta annualmente o per più anni, in qualsiasi momento, presso qualsiasi dealer Maserati. Inoltre, in caso di cambio di proprietà, la copertura e i vantaggi vengono automaticamente trasferiti al nuovo proprietario per la durata residua del programma.

Le novità del programma Extra10 Warranty sono attualmente disponibili in tutta Europa e in alcuni mercati oltreoceano, ma l’obiettivo è di estendere l’offerta ad altre regioni nel prossimo futuro. Ad oggi, nei mercati dove i nuovi benefici non sono ancora disponibili, come Nord America, Giappone e Corea, è comunque possibile attivare la versione originale della Extra10 Warranty.

Tra le vetture idonee all’attivazione del programma figurano i modelli Ghibli, Quattroporte, Levante nelle varianti V6, V8, diesel e MHEV, nonché le precedenti versioni di GranTurismo e GranCabrio con motorizzazione V8. Rimangono, invece, escluse le versioni 100% elettriche (BEV). Ricordiamo che lista dei veicoli idonei è soggetta a periodici aggiornamenti in base all’età delle vetture.

Con Extra10 Warranty, Maserati punta a distinguersi nel panorama automobilistico offrendo una copertura estesa sugli organi di trasmissione e un’assistenza esclusiva. Questo programma rappresenta una scelta ideale per tutt i clienti che desiderano mantenere la propria Maserati in condizioni ottimali per tutta la durata del ciclo di vita della vettura.